Cirque du soleil 2023 fa tappa a Bologna e Pesaro con ‘Ovo’: quando e tutto quello che c’è da sapere

Le suggestive evoluzioni degli artisti del Cirque du soleil

Bologna, 7 marzo 2023 - Ci sono anche Bologna e Pesaro tra le 4 città italiane che nel 2023 sono state scelte dal Cirque du Soleil, in tour con il suo nuovo spettacolo "Ovo".

Ecco le date:

- Pala Alpitour di Torino: dal 28 settembre al 1 ottobre

- Vitrifrigo Arena di Pesaro: dal 26 al 29 ottobre

- Unipol Arena di Bologna: dal 2 al 5 novembre

- Nelson Mandela Forum di Firenze: dall'8 al 12 novembre.

Com'è Ovo del Cirque du soleil

"Il Cirque du Soleil è entusiasta di annunciare il suo ritorno in Italia con la produzione energica e acrobata di Ovo. Dall'emozionante esperienza del Cirque du Soleil, Ovo è un'intrusione colorata in un nuovo giorno nella vita degli insetti; un susseguirsi ininterrotto di energia e movimento attraverso acrobazie che mettono in risalto le personalità e le abilità uniche di alcune specie di insetti, Ovo esplora la bellezza della biodiversità in tutti i suoi contrasti e la sua vivacita'".

Dai possenti grilli che rimbalzano sui trampolini a un ipnotico ragno che si contorce all'interno della sua ragnatela, "Ovo" offre uno spettacolo che stuzzica l'immaginazione.

I 52 artisti in scena

Composto da una crew di oltre 100 professionisti provenienti da 25 Paesi diversi, tra cui 52 artisti, Ovo ("uovo" in portoghese) porta in scena numeri acrobatici di alto livello che ridefiniscono i limiti del corpo umano.

Dalla sua apertura a Montreal nel 2009, Ovo ha entusiasmato più di 7 milioni di persone in 155 città di 26 paesi diversi.