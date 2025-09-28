Clown artisti e dottori: festa nella città del sorriso

Prende il via oggi la 21esima edizione di Clown&Clown, festival internazionale che unisce clown-artisti e clown-dottori nel borgo marchigiano ribattezzato La città del sorriso, Monte San Giusto, in provincia di Macerata. La festa continuerà per tutta la settimana, fino a domenica prossima, 5 ottobre; il programma quest’anno invita a riflettere sul significato più profondo della parola "connessione", in un’epoca dominata dal digitale. Ideato nel 2005 dalla Mabò Band con il Comune e organizzato dall’aps Clown&Clown, il festival promuove il valore sociale, relazionale e terapeutico della risata tra spettacoli, workshop, mostre, conferenze, incontri letterari, progetti formativi per le scuole. Oggi, per il taglio del nastro, sono previste tante attività.

Dalle 15, le vie e le piazze si riempiranno di allegria grazie a vivaci parate musicali della Banda Ottavio Bartolini e della marching band MistraFunky. Ci saranno il mago comico Mr. Dudi e il clown britannico Mr. Bang; alle 17 l’attenzione si sposterà nel Pala Coface Cirkus per lo spettacolo Il giro della piazza della compagnia Madame Rebiné. Alle 19 AperiClown e alle 21.30 l’amatissimo momento dell’accensione del naso rosso sul campanile della chiesa, simbolo per eccellenza del festival. Il festival prosegue fino a mercoledì con Clown&Clown Kids, l’area interamente dedicata ai più piccoli allestita al Parco Piermanni, mentre ogni pomeriggio, dalle 16.30, sarà presente il colorato furgone Drago Zio Giò – LibRibelli, una libreria-biblioteca itinerante.

Nelle serate di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, al Pala Coface Cirkus andrà in scena il ClownFactor, il divertente contest riservato ai talenti delle arti circensi e della clownerie che vedrà sfidarsi sei artisti e compagnie per l’accesso al Premio Takimiri. Cartellone ricco sabato 4 e domenica 5 ottobre, che culminerà con Rimbalzi di Gioia, un mare di palloncini colorati che rimbalzerà sopra la piazza; presentato dai comici Didi Mazzilli e Enzo Polidoro, l’evento prevede la partecipazione del comico Angelo Pisani e dell’acrobata tedesca Silke Pan (rimasta vittima di un grave incidente nel 2007 che le ha provocato una lesione spinale). Durante lo spettacolo verrà conferito il Premio Clown nel Cuore 2025 a Luca Trapanese, attivista, scrittore e assessore alle politiche sociali di Napoli, noto per la sua storia di amore e coraggio insieme alla figlia Alba. Ingresso gratuito.

