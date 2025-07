Cocoricò, 30 anni di Memorabilia. Dj Cirillo: "C’è un senso di famiglia"

Riccione, 5 luglio 2025 – Era il 1989 quando, sulle colline di Riccione, nasceva il tempio della musica techno italiana: il Cocoricò. Sei anni più tardi, nel 1995, prendeva vita il party più iconico della discoteca, il Memorabilia, che proprio quest’anno festeggia trent’anni e questa sera andrà in scena uno degli appuntamenti sotto la Piramide per festeggiare questo traguardo. Tra i protagonisti di questa lunga storia, c’è dj Cirillo, volto storico del club.

Cirillo, quando ha messo piede per la prima volta sotto la Piramide?

"Ho iniziato la mia avventura al Cocoricò nell’ottobre del 1990, per l’apertura invernale. Venivo da un’estate all’Amnesia di Ibiza, dove ancora esisteva la figura del dj resident: si lavorava tutte le sere, non solo qualche sabato al mese come accade oggi. È da lì che è cominciata la mia storia con il Cocco".

Qualche anno dopo arriva il ’Memorabilia’. Se lo aspettava che avrebbe avuto questa longevità?

"Era il 1995, un periodo in cui il clubbing stava cambiando. Oggi celebriamo trent’anni con tanti appuntamenti. Dopo la serata d’apertura ad aprile, questa sera va in scena il secondo evento con ospiti importanti: David Morales nella zona Titilla, insieme a molti volti storici del locale, e Lenny Dee, direttamente da New York, nella Piramide. Ma non finisce qui: ci saranno altre tappe, tra cui una grande festa al Beach Arena di Rimini in agosto e un evento fuori sede all’Unipol Arena di Bologna".

Come state vivendo questo compleanno da dentro la famiglia Cocoricò?

"Con grande entusiasmo e unità. È un traguardo importante, non solo per un club ma anche per un singolo party: pochi durano così a lungo. Fermarsi a riflettere su questo ci fa capire la portata di ciò che abbiamo costruito".

Com’era il primo Memorabilia?

"Tutto diverso rispetto ad oggi. Si ballava solo nella Piramide e non c’erano barriere tra generazioni o stili musicali. Era una grande festa, quasi improvvisata, dove giovani e adulti si mescolavano liberamente".

Cosa è cambiato nel tempo?

"All’inizio nessuno guardava il dj. Le persone si divertivano tra loro. Poi sono arrivati i rave e le grandi feste all’aperto, e il pubblico ha iniziato a concentrarsi sulla consolle. Il dj è diventato protagonista, e il pubblico ha cominciato a seguirlo passo dopo passo, come in un vero viaggio musicale. Oggi è tutto più costruito, ma c’è ancora voglia di emozionarsi".

Il Memorabilia ha quindi attraversato e raccontato un cambiamento culturale?

"Assolutamente sì. Il clubbing si è trasformato e il Memorabilia ha saputo adattarsi senza mai perdere la sua identità".

E cosa ha rappresentato per lei l’incontro con il Cocoricò?

"Una tappa fondamentale. All’epoca già suonavo in tutta Europa, vivevo in Inghilterra, ma ogni settimana tornavo a Riccione. Non ho mai trovato un locale come il Cocoricò: anche nei grandi club di Ibiza mancava quel senso di famiglia. Qui la gente veniva da lontano ogni settimana, c’era e c’è un legame profondo. È questo che spero resti: l’amore e l’affezione del pubblico".