Con il Volo apre la stagione dei concerti all’Arena della Regina

Apre con le splendide voci del trio italiano la stagione estiva dell’Arena della Regina, a Cattolica. Il Volo– Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – ha deciso infatti di festeggiare i 15 anni di carriera e di lunga amicizia con un tour lungo tutta la penisola. Stasera alle 21 quindi il Volo apre ufficialmente l’estate con il loro ’Tutti per uno – Capolavoro tour’. Con una scaletta fatta apposta per sorprendere i fan: infatti il trio canoro porterà sul palco non solo i nuovi brani del primo disco di inediti ’Ad Astra’, ma anche i più grandi successi della tradizione musicale italiana e ovviamente quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.