Con Mida l’estate è ’Rosso fuoco’. Il concerto all’Aquafan di Riccione

La sua fanbase è arrivata da ogni parte d’Italia per cantare i suoi brani, ballare in acqua e incontrarlo. Mida (nelle foto) ha infuocato Aquafan, ultimo ospite del festival del Maxibon Music Wave 2025. Per il cantautore nato a Caracas ma cresciuto a Milano, era la prima volta sul palco acquatico. "È stato molto divertente – racconta –, la Romagna è tutta una sorpresa. Una meta iconica per le vacanze di ogni italiano. Come sta andando la mia estate? È rosso fuoco!", dice il cantante citando il titolo di una delle sue hit.

Mida è riconosciuto come uno dei giovani talenti del pop-rap italiano. Dopo Sanremo Giovani nel 2022, ha collaborato con realtà come Blocco Recordz (etichetta fondata da Emis Killa) e nel corso della sua carriera ha registrato diversi dischi di platino, come Ricordami di scordarti che vanta oltre 26milioni di ascolti su Spotify, Stupido Sentimento che supera i sei milioni di stream.

Nel 2023 è stato uno dei protagonisti di Amici dove il suo singolo Rossofuoco ha ottenuto diversi premi. Nel 2024 il suo secondo album Benedicion ha avuto un altro enorme successo, come con la sua hit estiva di quest’anno Popolare, realizzata con Michele Bravi.