Bologna, 21 dicembre 2023 – Da qualche giorno è disponibile anche in Italia Threads, la nuova piattaforma social lanciata da Meta. Ma cos’è? E come funziona nello specifico?

Cos'è e come funziona Threads, il nuovo social di Meta arrivato anche in Italia

"Oggi apriamo Threads a più Paesi in Europa. Benvenuti a tutti”, diceva il 14 dicembre Mark Zuckerberg, presidente e amministratore delegato di Meta. L’app si propone come alternativa e concorrente a X (ex Twitter, diventata di proprietà Elon Musk) ma è collegata a Instagram: per utilizzarla, infatti, è necessario avere un account sull’altro social di proprietà Meta. Chi non possiede un profilo Instagram può infatti solamente vedere i contenuti su Threads senza interagire. Su Instagram, poi, sarà possibile vedere il link di rimando al profilo Threads: i due account possono così essere direttamente correlati. Per iscriversi al sistema serve collegarsi all’homepage e scaricare l’app per dispositivi Android o iPhone.

Cos’è e come funziona

Ma come funziona Threads? Il social network è di tipo microblogging, esattamente come X: permette infatti agli utenti di condividere brevi porzioni di testo (i limiti al momento sono di 500 caratteri), ma c’è anche la possibilità di scambiare foto, link e video. La piattaforma consente anche di seguire altri account e menzionarli nei post, mentre per i messaggi privati con gli altri utenti c’è la messaggistica di Instagram. Come anche per gli altri social, è possibile poi mettere like, commentare e condividere i contenuti.

Il boom di Threads

L’app è stata presentata a livello globale a luglio di quest’anno e ha riscosso fin da subito un grande successo: al momento del lancio sono stati ben 100 milioni gli utenti raccolti in pochi giorni. E se all’inizio regnava grande incertezza sul suo utilizzo, con l’introduzione in Europa Meta ha spiegato che le cose sono notevolmente migliorate. “Dal lancio di Threads a luglio – ha spiegato l’azienda che fa capo a Zuckerberg – abbiamo aggiunto un'esperienza web, un feed Seguiti, la possibilità di modificare un post, di effettuare ricerche con parole chiave, di taggare argomenti e altro ancora”.

I vip che lo usano

E probabilmente molto altro sarà in arrivo, dopo una prima fase di grande partecipazione anche in Italia, che ha colpito anche i grandi marchi, personaggi famosi e influencer, che si sono subito affacciati al mondo Threads. Fedez, Chiara Ferragni (nonostante la bufera che l’ha coinvolta), ma anche Laura Pausini, Fiorello, Vasco Rossi, Ligabue. Tra le aziende che hanno subito sfruttato l’ingresso nel mercato italiano della piattaforma ci sono Spotify Italia, Netflix Italia, Sanremo, Rai e Che Tempo Che Fa.