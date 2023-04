Cricca salvato al Serale di Amici per il rotto della cuffia: eliminato Ramon

Riccione, 24 aprile 2023 – Cricca è ancora in gara. Il giovane cantante di Riccione sabato sera si è salvato dall’eliminazione dal Serale di Amici per il rotto della cuffia, vincendo il ballottaggio finale della sesta puntata contro il ballerino Ramon. A mettere a rischio la sua presenza nel programma di Maria De Filippi è stato il brano ‘Australia’, il terzo inedito del riccionese dopo ‘Supereroi’ e ‘Se mi guardi così’. Una canzone romantica cantata nella sfida contro Angelina che, però, non ha convinto i tre giudici.

"Mi hai emozionato", ha detto il giudice Giuseppe Gioffrè al cantante riccionese. “Secondo me Cricca ha una voce molto interessante”, ha commentato Cristiano Malgioglio dopo l'esecuzione del brano ‘Fai rumore’ di Diodato nella seconda manche della puntata. “Non ho sentito stonature nella tua voce anche se il brano è molto difficile. Sono state settimane difficili per Cricca: provato da un primo crollo emotivo con Lorella Cuccarini, poi finito in lacrime nella quinta puntata, sospesa da Maria De Filippi per dare tregua al 19enne.

Cricca e Ramon al ballottaggio finale

Cricca e Ramon si sono sfidati nel ballottaggio finale. Cricca ha cantato ‘Cercavo amore’ di Emma Marrone, mentre Ramon ha risposto al duello con una performance romantica sulle note del brano di Jovanotti ‘Le tasche piene di sassi’. È stata una partita difficile per i due ragazzi che nella casetta sono diventati amici: Ramon solitario e con tanta voglia di famiglia, Giovanni Cricca solare ed emotivo. Due lati diversi della stessa personalità: due ragazzi in cerca di riscatto e con tanta voglia di farcela.

Cricca e Ramon: "Una grande amicizia"

“Ramon è quello che mi è stato più vicino di tutti. È molto disponibile, nonostante abbia tanto bisogno”, ha detto il 19enne Cricca parlando dell’amico Ramon nella puntata di sabato 22 aprile, parlando con Maria De Filippi nella loro camera della casetta in attesa di sapere chi dei due sarebbe stato eliminato dai giudici. Ormai ‘abbonato’ al ballottaggio per l’eliminazione. E poi all’amico: “Non essere uno contro il mondo, Ramon. È come se fossi rinato venendo qui, ricordati che fuori da qui io ci sono”.

“Cricca è stato davvero indispensabile per me qua dentro perché a suo modo c’era”, gli ha fatto eco Ramon. “E questa cosa del sentirmi solo – ha continuato il ballerino 21enne, che ha perso la mamma nel 2013 a causa di una brutta malattia – non me l’ha mai fatta pesare. È sempre stato lì a darmi la sua mano, a consigliarmi, ascoltarmi, arrabbiarsi con me. È un ragazzo davvero unico. Fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia. È una persona che mi fa stare bene. La felicità è la cosa più bella e qua l’ho capito”.

Le sfide di Cricca

Cricca è stato spedito al ballottaggio finale da Angelina. I due cantanti si sono affrontati nella seconda sfida della sesta puntata, entrambi emozionati e con una carica di tensione alle stelle. In palio c’era il rientro immediato nel programma, senza passare dal rischio dell’eliminazione. Il risultato è sempre incerto. Ormai i ragazzi rimasti in gara hanno una preparazione tecnica sempre più alta, le lezioni con i coach e i consigli dei maestri famosi stanno dando buoni frutti. Le performance in trasmissione sono sempre più belle e di qualità. E così è stato sabato scorso, 22 aprile, per Cricca e Angelina.

Il 19enne di Riccione ha proposto il suo brano inedito (o quasi) dal titolo ‘Australia’. La canzone era stata proposta per la prima volta lo scorso 5 marzo, durante una puntata di Amici, davanti al giudice esterno Charlie Rapino, vice presidente di Artist First. Allora la canzone non aveva convinto Rapino, provocando unna reazione forte da parte di Cricca, giudicata “poco consona” dal maestro Rudy Zerby.

Australia: l’inedito di Cricca

“È un pezzo che mi piace molto cantare e che mi fa stare bene”, ha raccontato Cricca parlando di ‘Australia’. “Il pezzo l’ho scritto qui nella scuola – ha continuato – dopo la prima crisi a seguito di giudizi negativi. Allora mi sono detto: ‘Ritorno ad essere bambino’. In passato ho vissuto anche in Australia e sono voluto tornare a quella leggerezza”. Ma il brano autobiografico non ha convinto i tre giudici – Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio – che sabato sera hanno votato per Angelina. Anche la giovane promessa della canzone italiana – super favorita per la vittoria finale di Amici – ha proposto un inedito: ‘Ci pensiamo domani’, canzone destinata a diventare il tormentone dell’estate.

Alla sfida per l'eliminazione finale, insieme a Cricca e Ramon, è arrivato anche Mattia, stracciato da Wax in un duello a due. Ma il ballerino Mattia Zenzola si è salvato nella prima fase della gara a tre, rientrano in partita.