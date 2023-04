Cricca in lacrime al Serale di Amici. L’affetto di Riccione: “Sei il nostro vincitore”

Riccione, 17 aprile 2023 – Cricca è crollato ancora. È successo durante il ballottaggio finale della quinta puntata di Amici, quando il cantante di Riccione si è lasciato scappare un pianto nell’attesa di conoscere l’implacabile verdetto dei giudici. Dopo la crisi che nei giorni scorsi lo aveva portato a dubitare del suo talento, in un faccia a faccia con la maestra Lorella Cuccarini durante il day time, sabato sera lo abbiamo visto piangere al centro dello studio, schierato al fianco dei rivali. Era talmente provato da spingere Maria De Filippi a sospendere la registrazione del programma per dargli il tempo di riprendersi. Non prima di aver cercato di consolarlo, tra l'abbraccio di Ramon e il dispiacere di Maddalena. Qualche maligno ha ipotizzato che, dietro alle lacrime del 19enne, ci fosse una strategia per addolcire i giurati – Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e soprattutto il pungente e diretto Cristiano Malgioglio – che alla fine lo hanno salvato, riportandolo subito in partita. Ma Riccione non ci sta. L’affetto di concittadini e fan sta popolando i social di testimonianze di affetto e sostegno. A cominciare dal Comune di Riccione: “Carissimo Giovanni, le tue lacrime sono il manifesto della tua dolcezza, della tua sensibilità, della profondità della tua anima meravigliosa. La tua fragilità ci ha commossi. Ti abbracciamo forte forte. Sei un talento unico. Forza Cricca!”.

Il pianto di Cricca nella quinta puntata

Il pianto di Cricca: cosa è successo

Giovanni non ha retto la pressione del ballottaggio e si è lasciato andare ad una crisi di pianto. La tensione era altissima. I tre ragazzi a rischio eliminazione – il ballerino Ramon Agnelli e i cantanti Maddalena Andreani e Giovanni Cricca – hanno eseguito tutti una performance di altissimo livello: perfino Maddalena, che all’inizio della puntata era sottotono, ha emozionato sul finale con la sua bellissima versione di Higher. E Cricca lo ha capito, temendo di essere spedito al duello finale della quinta puntata.

Maria: “Cricca stai bene?”

“Cricca stai bene? Quando diventi muto mi devo sempre preoccupare. È normale che un ragazzo pianga, non toglie niente al tuo orgoglio e alla tua dignità. Niente di niente”. Ha esordito così Maria De Filippi che, con molto mestiere, lo ha punzecchiato aprendo una varco allo sfogo. Ha seguito la bussola degli ascolti, l’occasione era ghiotta. Di fronte alle parole della conduttrice, il cantante non ce l’ha più fatta a nascondere le lacrime. Non ha retto e ha pianto.

“Non c’è niente di male a piangere”, gli ha detto Maria. Cricca è stato il primo concorrente a essere spedito al ballottaggio. Ha perso la prima sfida della serata contro Maddalena, che lo ha stracciato con ‘California Dreamin’. E la sua versione di ‘Vieni da me’ non ha convinto la giuria. Alla stretta finale, però, si è difeso bene e ne è uscito a testa alta. Cricca si commuove durante l’esibizione, cantando ‘Hold back the river’, e scoppia in lacrime. Maria lo consola: “È da una settimana che hai deciso che tu sei la mediocrità. Non è vero”. E poi il colpo di scena. Maria interrompe la registrazione della puntata (la trasmissione non è in diretta), ma con un’avvertenza: “Non taglierò niente”. E così ha fatto. Alla fine a lasciare il programma è stata Maddalena, uscita perdente al duello con Ramon.

Riccione: i commenti sui social

“Forza Cricca, tu sei il nostro vincitore, a prescindere dal risultato finale! Sii fiero di te stesso, i ragazzi ascoltano già le tue canzoni! La tua sensibilità ti fa onore, la tua voce sublime entra nell'anima; sei grandioso e perfetto, avrai successo”. Una carrellata di commenti positivi, a sostegno di Cricca, sta affollando i social nelle ultime ore. In un mondo virtuale infestato dagli hater, Riccione rimane un posto bello dove il coraggio di mettersi in gioco e il talento vengono riconosciuti. “Forza Cricca non essere triste – scrive Luca – sei il più bravo, hai una voce bellissima e ogni volta che canti fai emozionare. Sei il migliore, come persona e come artista. Forza sei tu il vincitore”. E ancora: “Forza Cricchetto noi fans ti amiamo. Hai tutta la nostra comprensione, ma il tuo essere puro, la tua educazione, la tua umiltà ti rendono una Perla rara in questo mondo”. “Questi ragazzi sono messi a dura prova soprattutto psicologicamente! Cricca è forte e ci regalerà altre belle emozioni! Siamo tutti con lui: è un grande!!!”, scrive una sua concittadina. “Sei fantastico Cricca: quando finirai, il più tardi possibile, ti auguro il tuo percorso. Riccione ti farà una festa, io verrò. Un abbraccio forte”, gli fa eco Diana. “Cricca, sei bravissimo, hai una voce e un modo stupendi. Per me hai già vinto". Comunque andrà il Serale di Amici, Riccione è con lui: "Sei una bella persona. Anche se non dovessi uscire vincente da questo talk show, sono certa che, come è successo ad altri, avrai ugualmente tanto successo”.