’Crossroads’, comincia il viaggio del jazz

Torna il grande jazz, genere che si evolve a ondate di trasformazione: difficile spiegarne in astratto la chimica piuttosto che l’effetto che investe chi ascolta. A farsene carico è Crossroads 2025 ammiccando al suono ancestrale dell’Africa, con lo sguardo rivolto a Chicago, a New Orleans e a Cuba, ma anche agli umori più estatici e convincenti di matrice europea. Scatola magica di questa 26esima edizione, per la griffe di Sandra Costantini, che dal 1 marzo al 1 agosto annuncia 60 concerti per un tourbillon di 400 musicisti, con quote rosa da piani alti. Prove di mondialismo che attraversano l’Emilia-Romagna, inaugurate dal concerto per piano solo di Uri Caine il 1 marzo a Casalgrande (Reggio Emilia). Da capogiro gli ospiti, da Stefano Bollani e Cécile McLorin Salvant a Richard Galliano, Enrico Rava e gli Avion Travel. Più le étoile del canto come Sarah Jane Morris, Carmen Souza, Petra Magoni, Rossana Casale, Karima. Partendo dalle "residenze artistiche" di cui sono protagonisti jazzmen implicati in progetti e gruppi diversi.

Come Fabrizio Bosso, divo della tromba che calcherà i palchi in tre date diverse, e Mauro Ottolini, trombonista sublime, presente in cinque progetti. Javier Girotto, sotto i riflettori con Abbracciante, Aires Tango e in trio con Peppe Servillo e Natalio Mangalavite. Karima, pop singer che si lascia tentare dal jazz, a Ravenna con i Soulville. A Ravenna Jazz (in programma dal 2 al 12 maggio) i concerti principali al Teatro Alighieri: da New York Tango Trio di Richard Galliano (9 maggio) all’Italian Jazz Orchestra che omaggia i Beach Boys (11 maggio). Lo sciame stellare dell’American Way è introdotto dalla cantante Cécile McLorin Salvant, imbevuta di vaudeville, blues e folk (Imola, 11 marzo,). Jazz sperimentale quello del Lux Quartet (22 marzo, Torrione San Giovanni, Ferrara) e di Antonio Faraò, con Patitucci e Gene Jackson (19 maggio, a Correggio).

Jazz tricolore, quasi una "questione di famiglia" al Carani di Sassuolo con Stefano Bollani in un duo con Iiro Rantala (13 marzo), con la cantante-pianista Frida Bollani Magoni in duo con Mark Glentworth (15 marzo) e la vocalist Petra Magoni assieme all’Arkè String Quartet per la prima del progetto Subversion (19 marzo). Supremo sperimentatore della tromba, Enrico Rava sarà con i Fearless Five a Correggio (16 maggio). E gli Avion Travel daranno prova d’eternità il 30 aprile a Russi (Ravenna). Primattori dell’improvvisazione Rita Marcotulli e Dado Moroni in duetto di pianoforti (24 aprile, sempre a Russi). Incanti ridondano dalle artiste vocali e strumentali, tra delicate partiture: première femme sui palcoscenici globali, Cristina Zavalloni con l’omaggio in sestetto a Édith Piaf (8 marzo, a Massa Lombarda), preziose esibizioni di Vanessa Tagliabue Yorke in duo (6 aprile, a Dozza) e in quartetto (il 25, a Ferrara) e della pianista-cantante Francesca Tandoi in trio il 9 aprile, di nuovo a Massa Lombarda.

Restando in Romagna, gorgheggi ispirati di Eloisa Atti in quintetto il (7 marzo a Fusignano) e Ada Flocco in duo (22 aprile, Mordano). Da Gran Bretagna e cuore dell’Europa arrivano la cantante inglese Sarah Jane Morris con The Sisterhood (27 marzo, Imola) e il cantante e sassofonista Ray Gelato con i Giants (29 aprile, Medolla); il duo parigino per voce e pianoforte di Laurianne Langevin e Cyrille Doublet (11 aprile, Bologna, al Camera Jazz & Music Club). Di un pool brasiliano fanno parte il pianista Amaro Freitas (31 maggio, Correggio) e Tati Valle con Cristina Renzetti, As Madalenas (20 marzo, a Solarolo). Atteso anche il pianista cubano Aruán Ortiz, (13 aprile, Castel San Pietro Terme). Arriva invece dal Sudafrica, simil sciamano, quasi extraterrestre, il pianista Nduduzo Makhathini (il 20 maggio a Correggio). "Per cinque mesi– considera la direttrice artistica Costantini – l’Emilia-Romagna diventa una grande orchestra aperta, dove le molteplici voci del jazz si incontrano, dialogano e si arricchiscono a vicenda, narrando un’unica grande storia".