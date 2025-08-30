Da chef stellati a ’recuperatori’. Il festival che pratica la sostenibilità

Gli chef, i gelatieri, i pasticceri, i mixologisti, i maestri pizzaioli… qui si chiamano "recuperatori". Le ispirazioni sono la foresta e l’acqua, l’ingrediente segreto è una socialità ancora autentica, perché quando ci si mette di mezzo l’entroterra, forse le cose riescono ad essere più intime e meno urlate. Ecco, condivise. O forse è solo un preconcetto verso il mare e la Riviera. Ma solo partecipando al Festival del Recupero in scena fino a domani tra Pianetto di Galeata, San Piero in Bagno e Santa Sofia, nel cuore verde dell’Appennino Tosco-Romagnolo, si potrà sperimentare la riflessione sul territorio con chef creativi, artigiani e pratiche etiche e un’unica visione sostenibile.

Chi sono i protagonisti? Gianluca Gorini, Valerio Serino, Fabio Ingallinera, Luigi Lepore, Giacomo Devoto, Antonio Ziantoni, Giulio Gigli, Yoji Tokuyoshi, Juan Camilo Quintero, Stefano Guizzetti, Giulio Rocci, Jimmy Bertazzoli, Enrico Gori, Michele Di Carlo e molti altri nomi eccellenti del panorama gastronomico italiano, e non solo, invitati dall’Associazione Tempi di Recupero e dall’ideatore del festival, Carlo Catani, che alla quinta edizione ha davvero creato una famiglia allargata di gente del cibo che si ritrova qui una volta all’anno. "Sono orgoglioso che anche quest’anno la rete di professionisti che aderiscono agli ideali dell’associazione Tempi di Recupero si riunisca in Romagna, territorio ricco di tradizioni e storia ma anche fragile. La grande novità è che il Festival sarà itinerante, per poter coinvolgere e valorizzare ulteriormente il territorio che ci ospita", spiega Catani, presidente di Tempi di Recupero.

Oggi, dopo una pedalata in e-bike, alla scoperta dei boschi di San Piero in Bagno, alle 9 l’appuntamento è con la colazione a Lago Lungo. Alle 11,30 passeggiata d’arte e natura nel Lungofiume di Santa Sofia e, alle 13, ’La foresta in festa’: picnic a cura di Juri Chiotti (Reis – Cucina libera di montagna), Marco Ambrosino (Sustanza) e Alessandro di Tizio (Mirazur, 3 stelle Michelin), i gelati a cura di Stefano Guizzetti (Ciacco) e Martina Francesconi (Gelatina). Dalle 15, via al Mercato degli Artigiani del Recupero, prima del Gelato del Recupero: i gelatieri a rotazione propongono gusti speciali. A seguire, il convegno su Foresta e acqua e, alle 16,30, la tradizionale gita a Sant’Ellero a cura di Trail Romagna e Comitato Asc. Dopo le attività pomeridiane di scoperta di erbe selvatiche e cocktail del Recupero, alle 18 c’è il concerto della Piccola Orchestra Orientabile.

Dalle 19, la Pizza del Recupero nel chiostro con Davide Fiorentini (O’Fiore Mio), Domenico Volgare (Fuzion), Giacomo Devoto (Officine del Cibo), Luigi Timoncini (Timo be food), Gianfrancesco Cutelli (Gelateria De’Coltelli). Infine, alle 20,30, Cena Recupero dell’acqua con gli chef creativi della rete, all’Osteria La Campanara: Giacomo Devoto (Locanda de Bancheri); Luigi Lepore (Luigi Lepore); Massimiliano Poggi (Massimiliano Poggi Cucina); Paolo Dianini (La Campanara); Giulio Rocci (Ottimo, buono non basta!). Info e prenotazioni: 0543 1908056; anche via WhatsApp al 328 840 5989.