Da Diritti a De Angelis e Segre: tutto il cinema che verrà

"Sosteniamo un settore pesantemente colpito dai tagli della manovra di Governo. L’Esecutivo non abdichi alle proprie responsabilità verso un’eccellenza italiana nel mondo". Così dichiara l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, nell’annunciare le nuove dodici opere ammesse a finanziamento per il bando 2025 destinato ad imprese con sede o unità locale in Emilia-Romagna, sostenute complessivamente con 750mila euro di risorse pubbliche, progetti che genereranno una spesa sul territorio stimata in quasi 2,5 milioni di euro. Si tratta di quattro opere cinematografiche, un’opera televisiva in animazione, cinque cortometraggi, due documentari "di un settore che oggi – sottolinea Allegni – si trova ad affrontare una situazione drammatica a causa dei pesantissimi tagli previsti dalla manovra del Governo, 190 milioni in meno nel 2026 e una riduzione ancora maggiore prevista nel 2027 al Fondo unico per il cinema e l’audiovisivo. Come regione Emilia-Romagna continueremo a fare la nostra parte per tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore".

La selezione è avvenuta tra 43 opere e vede, tra le altre, L’ascolto di Giorgio Diritti con Arancia Film (appena presentato a Roma ad Alice nelle città) cortometraggio ambientato nello studio di Emma, psicoterapeuta infantile, Esseri, regia di Andrea Adriatico, storia d’amore e ‘ndrangheta firmata da L’Altra Soc. Coop. Onlus, Le cose minime documentario di Ruvido produzioni firmato da Andrea Segre che indaga il disagio mentale e il rapporto fra le strutture pubbliche, le istituzioni e il territorio interrogandosi di cosa è rimasto dell’eredità di Franco Basaglia e dei collaboratori. Curiosità per Tobia De Angelis, che approda alla regia con Dieci, cortometraggio prodotto da Perros Hermanos, mentre Elena Kairyte in Dolce Far niente ci fa conoscere, tra passato e presente, Lora Guerra, vedova di Tonino Guerra; Caucaso ed Enrico Masi proseguono invece il loro percorso nella Memoria del ‘900 con La fenice, opera cinematografica sull’arte della propaganda.

