Da Ermal Meta a J-Ax. Musica a Barberino

Non solo shopping, ma anche stelle della musica. Proseguono infatti gli appuntamenti con lo spettacolo al Barberino Outlet, da luglio sotto la gestione di Promos. Da domani, infatti, andrà in scena il Goodbye Summer, un format che unisce musica e parole e che porterà sul palco del Centro commerciale toscano tre artisti della musica italiana – Ermal Meta, BigMama e J-Ax – che si racconteranno al pubblico dell’Outlet in un’intervista intervallata da uno show-case dei loro brani più noti.

Il primo a salire sul palco, domani, sarà Ermal Meta, in un viaggio attraverso le fasi della sua carriera in cui non mancheranno le hit storiche. Il 21 settembre sarà la volta di Big Mama, protagonista indiscussa dell’estate 2024 con la hit Mezzo Rotto (cantata con Alessandra Amoroso). Artista dall’energia e grinta contagiose che ha mostrato il suo straordinario talento anche all’ultimo Festival di Sanremo con il brano La rabbia non ti basta.

Concluderà la rassegna, il 28 settembre, J-Ax,: da trent’anni uno degli artisti più amati nel panorama della musica hip-hop. Cantautore e discografico, J-Ax ripercorrerà la sua carriera e la sua vita in un repertorio di brani che hanno segnato la storia della musica italiana dagli anni ’90 a oggi.

I tre appuntamenti si svolgeranno, dalle 18 alle 19 all’interno dell’Outlet e saranno gratuiti. Per poter accedere ai posti a sedere sotto il palco sarà necessario ritirare il pass al Guest Service dalle 10 del giorno dell’evento (fino ad esaurimento posti). Chi non dovesse riuscire a ritirare il pass potrà assistere in piedi (fino alla capienza massima dell’area interessata).