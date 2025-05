Da Marcello Soleri a Einaudi in ’Libro Aperto’

Sta uscendo il volume primaverile (numero 121) della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista esclusivamente culturale, edita dalla omonima Fondazione senza scopo di lucro e frutto esclusivamente di volontariato, diretta da Antonio Patuelli. Questo libro, di grande formato, di 232 pagine, si apre con la rubrica Europa in cammino con saggi di Sandro Rogari sulla nuova fase costituente per l’Europa; Pierluigi Barrotta sulla crisi del multilateralismo; Aldo Pavan sull’Europa unita per un mondo libero e solidale; Andrea Battistuzzi su due secoli di Tycoon; Guido Lenzi su una lettera di Steinbeck; Raffaello Morelli su La politica civile è in ritardo permanente su scienza e tecnologia e Alberto Lasagni sulla Grecia dalla crisi a paese modello.

Nella sezione Libertà economiche appaiono saggi di Alberto Bucchi su COP29 e fonti energetiche alternative; Alessandro Dalla Via sull’economia, realtà effettiva e realtà percepita; Giorgio Amadei Alla ricerca del giusto prezzo e Domenico Ocone sull’automotive avrà vita lunga.

Nella rubrica Le garanzie vengono pubblicati scritti di: Giovanni Corradini sulla pace e la difesa della Patria nella elaborazione costituzionale; Tommaso Edoardo Frosini su diritto e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale; Antonio Pileggi sulle parole chiave della Costituzione: le Regioni, le Province, i Comuni e Riccardo Renzi sulla democrazia nei Comuni e nei consorzi.

L’ampia rubrica Il tempo e la storia pubblica saggi di Roberto Campisi su Sigmund Freud che interpreta un sogno di Leonardo; Cosimo Ceccuti su 3 febbraio 1865, 160 anni di Firenze capitale; Raffaello Morelli sulla cronologia del liberalismo; Gian Biagio Furiozzi sul diritto di voto alle donne; Alessandro Petretto sui principi della giustizia tributaria in Einaudi; Zeffiro Ciuffoletti su Einaudi, l’Europa e il federalismo; Marco Cavallari su Ai federalisti europei i diritti d’autore di Einaudi; Pietro Paganini su Einaudi agricoltore e Elisabetta Catelani su Luigi Einaudi dall’Assemblea Costituente alla Presidenza della Repubblica.

Nella sezione Ricordando appaiono scritti di Pier Franco Quaglieni su Marcello Soleri ottant’anni dopo; Marcello Soleri Per il primo prestito dell’Italia liberata; Luca Anselmi su Frits Bolkestein; Antonio Patuelli su Corrado Sforza Fogliani e Guido Stazi sul genio gentile di Franco Romani.

Nella rubrica Uomini donne e libri vengono pubblicati articoli di Dario Velo, Antonio Patuelli, Giorgio Amadei, Alessia Patuelli, Gian Biagio Furiozzi, Roberto Badulato, Michele Cassandro, Cristiano Caracci, Ivano Sonzogni e Elisa Fabbri. Nella rubrica Letture e riletture appare lo scritto di Benedetto Croce su L’età liberale (1871- 1914).

Libro Aperto è diffuso esclusivamente in abbonamento: per informazioni, si può telefonare allo 0544.35549, anche fax: 0544.36871. Per scrivere: e-mail redazione@libroaperto.it; sito internet: www.libroaperto.it