Da Parigi a Rivabella. Weekend di Burlesque

Da Parigi a Rivabella: il Mamì bistrot è pronto ad ospitare Rimini burlesque festival, la prima edizione dell’evento internazionale che porta in scena l’arte satirica nata nel 18esimo secolo. Appuntamento da oggi fino a domenica, tra lustrini e piume; sensualità e teatralità. Un palcoscenico da Moulin Rouge parigino, ma a due passi dal mare, per una tre giorni spettacoli, workshop ed eventi. Tutti gli eventi verranno ospitati all’interno del bistrot di Rivabella, la cui sala centrale, quella che ospita gli spettacoli, è stata ristrutturata di recente, per rendere l’atmosfera ancora più vicina a Parigi, tempio del burlesque. Si parte oggi alle 15.30 con il workshop Little stars, dedicato alla postura, la presenza scenica e la camminata sul palcoscenico (ingresso libero). Alle 20.30 la cena su prenotazione e alle 22 l’attesissimo spettacolo di burlesque con stelle internazionali. La mattina di domani si apre con il meet and greet dalle 11 alle 14. Qui, affianco alle specialità culinarie del Mamì, il pubblico potrà incontrare le artiste. Poi spazio a un altro workshop (alle 15), questa volta intitolato Second skin, una full immersion nel guardaroba di una performer, più precisamente tra i guanti, veri protagonisti dell’abito da burlesque. Imparare a sfilarli con stile è un gesto simbolico e seducente che incarna la gestualità e la sensualità di ogni performance. Poi alle 20.30 di nuovo la cena e lo show (su prenotazione). Gran finale domenica con il brunch d’Arrivederci alle 11 e dalle 18 al bagno 2 di Rivabella il beach party a cura di Psychedelic Vampires e Miss Nuit Blanche.

Federico Tommasini