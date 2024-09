Dai 90 anni di Paperino a Faber: il festival del fumetto ha inizio

Torna da oggi a domenica, ad Ascoli, Linus - festival del fumetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Cominciano dunque tre giorni ricchi di eventi sul tema con dialoghi con i tanti ospiti attesi, concerti, proiezioni, letture, mostre, incontri con le scuole. Oggi primo appuntamento con le scuole al Teatro Filarmonici, dove alle 18 Sandro Veronesi dialogherà con Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, icona generazionale di libertà e autodeterminazione. Alle 21 al Teatro Ventidio Basso l’ospite d’onore sarà Cristina D’Avena, prima in dialogo con Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo e poi in concerto con i Gem Boy.

Domani al Teatro Filarmonici il secondo incontro dedicato alle scuole Disegnando Paperino, in occasione del 90esimo anniversario del personaggio iconico Paperino (nato ufficialmente il 9 giugno 1934). Alle 18 verrà inaugurata alla Pinacoteca Civica la mostra di Franco Matticchio Qualche volta, mentre alle 21 al Teatro Ventidio Basso dialogo fra Sandro Veronesi e il pluripremiato fumettista Gianni Pacinotti, in arte GIPI, e il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, accompagnati dalle illustrazioni live di Elisa Menini.

Domenica alle 18 al Teatro Filarmonici Veronesi dialogherà invece con Olivier Guez e Jörg Mailliet nel corso di Il fumetto e la storia. La scomparsa di Josef Mengele, in occasione dell’uscita per La nave di Teseo del riadattamento in graphic novel del successo internazionale La scomparsa di Josef Mengele con i disegni di Jörg Mailliet. A seguire alle 21 al Teatro Ventidio Basso De André e il fumetto, un appuntamento dedicato a Fabrizio De André a 25 anni dalla scomparsa: intervengono Dori Ghezzi, gli sceneggiatori e autori Francesca Serafini e Giordano Meacci, con la partecipazione in video di Vincenzo Mollica. Alice si esibirà in un concerto omaggio.