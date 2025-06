Dai Cesaroni alla Callas. Tutte le star delle serie

Per oggi la seconda giornata dell’Italian Global Series Festival prevede le grandi storie della tv. Si comincia alle 11 al Fulgor di Rimini con gli incontri dedicati alleproduzioni italiane e internazionali: I Cesaroni, Hype e Maria: The Unknown Callas. Alle 18 Twin Peaks, nella cornice del Fellini Museum a Rimini. Protagonisti dell’evento riservato saranno Fred Elmes e Peter Deming, storici direttori della fotografia di David Lynch, in dialogo con Carlo Chatrian. Alle 19 Villa Franceschi a Riccione ospiterà ’Il Paradiso delle Signore in mostra’, dedicata al celebre daily Rai ambientato nella Milano degli anni ’60. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 15 luglio, presenterà i costumi originali, alla presenza dei protagonisti. La giornata si concluderà alle 21:30 alla Corte degli Agostiniani a Rimini con il primo appuntamento di ’Straordinarie – Le donne raccontate dalla serialità’, un ciclo di proiezioni dedicato alle protagoniste femminili.