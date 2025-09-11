Dal Comunale di Modena all’Expo. La Filarmonica conquista Osaka

"Ah, Italia", sospira la ragazza con il Labubu appeso alla borsetta: in una mano tiene un ventilatorino, e nell’altra lo smartphone con cui riprende tutta la ‘cavalcata’ del Guglielmo Tell di Rossini. Alle sette e mezza di sera all’Expo di Osaka, duemila spettatori battono le mani a tempo come sulla Marcia di Radetzky a Capodanno, poi alla fine si precipitano in centinaia sotto il palco per foto e autografi. C’è chi chiede un selfie con il violoncellista, chi vuole stringere la mano al direttore, chi esclama Bravo, bravo!, chi allunga pupazzetti. Sembra un concerto pop. È la ‘fotografia’ dell’accoglienza davvero trionfale che la Filarmonica del teatro Comunale di Modena, diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, ha ricevuto ieri a Osaka, aprendo la sua tournée in Giappone con il concerto all’auditorium Shining Hat dell’esposizione universale, nell’ambito dell’Italian Week promossa dal Padiglione Italia: una celebrazione dell’estro e della bellezza del Belpaese. Sono pochissime le orchestre italiane che hanno avuto l’onore di essere invitate all’Expo, "e per noi è un vero orgoglio poter rappresentare l’Italia e Modena qui, davanti a un pubblico così affettuoso", ammette il maestro Giorgio Zagnoni, celebre flautista, presidente della Filarmonica. L’orchestra è stata fondata appena tre anni fa e già ha avuto l’opportunità di esibirsi in festival e scenari esclusivi: nel 2023 ha anche portato Il Trovatore al tempio di Nara, antica capitale del Giappone. "Trovarci in un contesto così prestigioso accresce il nostro profilo di internazionalizzazione, fondamentale per il nostro teatro", aggiunge il maestro, direttore del Comunale di Modena, intitolato a Luciano Pavarotti e Mirella Freni.

Per questo tour nella terra del Sol Levante sono state scelte atmosfere squisitamente italiane: la Sinfonia 4 di Mendelssohn, l’Italiana, appunto, con tutti i colori delle stagioni nel nostro Paese, e poi un florilegio di ouverture, come quella del Guglielmo Tell di Rossini, "che è uno dei brani più amati dai giapponesi – rivela il maestro Yoshida –. Già alle elementari, quando partecipano alle gare sportive, i bimbi ascoltano la famosa fanfara dei soldati svizzeri, con gli squilli di tromba. Magari non sanno chi l’abbia composta, ma la ricordano per tutta la vita". Oppure l’ouverture della Gazza ladra che è pure negli spot delle automobili. E naturalmente il Nabucco di Verdi, con il tema del Va’ pensiero. I duemila biglietti per il concerto all’Expo erano stati esauriti in un baleno: l’affetto e il rispetto dei giapponesi per il nostro Paese sono ineguagliabili. Ad applaudire i musicisti emiliani, ieri, anche il senatore Pier Ferdinando Casini, accolto dall’ambasciatore Mario Vattani, commissario per l’Italia all’Expo Osaka, oltre all’ex ministro della cultura giapponese Masahito Moriyama e ad alcuni dei (benemeriti) sostenitori della Filarmonica, Franco Iorio di Innovative Solutions e Benvenuto Marin di Sherman Advisory. Oggi il tour proseguirà a Osaka, nella famosa Izumi Hall, che ‘riproduce’ la sala d’oro del Musikverein di Vienna, e domani eccezionalmente sull’isola di Amami, nell’incanto di un paesaggio che sembra quasi caraibico, dove si fondono natura e spiritualità.