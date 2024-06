Dal mare alla montagna. Ecco le foto dei lettori

Va bene, l’estate è ufficialmente iniziata e anche le temperature si sono finalmente adeguate alle aspettative di turisti e villeggianti. Le spiagge sono piene, soprattutto nei weekend, e sotto l’ombrellone si sfoggiano sorrisi e voglia di rilassarsi. Come esordio, pubblichiamo qualche foto da Rimini. Ma il nostro territorio, dall’Emilia-Romagna alle Marche, offre spiagge per tutti i gusti, attrezzate, attrezzatissime o selvagge. Basta scegliere quella di proprio gusto e mettersi comodi...

Ma non di solo mare si vive: anche di montagna, collina, e tutto quello che piace. Ecco quindi che invitiamo i nostri lettori a mandarci le foto delle vacanze, che volentieri pubblicheremo. Basta inviarle alla mail carlino.estate@ilcarlino.net, specificando i nomi e i luoghi, in modo da condividere con tutti quelche momento di relax, di divertimento e che magari possano essere di suggerimento o ispirazione per altri lettori.