Dal Times al Canada: il Museo Byron fa il giro del mondo

Il Museo Byron appena svelato a Ravenna sta facendo il giro del mondo. Sicuramente quello anglosassone sta rivivendo con un entusiasmo la sua grande passione per Lord Byron, per la sua opera, per i suoi ideali di libertà e per il suo amore per la contessina Teresa Gamba in Guiccioli. Dopo The Guardian, infatti, anche TheTimes, il quotidiano inglese più famoso all’estero, ha dedicato al poeta e alla sua nuova ’casa’ Ravennate un’ampio servizio sull’edizione cartacea e l’apertura del proprio sito, con un articolo che cita l’intervento del presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli alla conferenza stampa di Palazzo Guiccioli.

La notizia ha raggiunto anche il Canada, dove CBS Radio si occuperà a breve di Palazzo Guiccioli, e la Grecia, paese per il quale Byron diede la vita ed il cui inno è ispirato proprio alla figura del grande poeta inglese. Il Museo Byron e del Risorgimento sarà ufficialmente inaugurato al Teatro Alighieri venerdì 29 novembre alle 11.