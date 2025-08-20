Dalla dance al country. Arrivano Sinclar e Ann

Il weekend si avvicina, così come tanti appuntamenti con la musica live fra Romagna e Marche. Da ballare e non. Sicuramente si balla, venerdì 22, alla Villa delle Rose con Bob Sinclar, Nicola Zucchi, Mappa e Tanja Monies. Il dj e producer francese Sinclar è tra gli artisti più longevi e blasonati della scena dance internazionale, è amatissimo in Italia e vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro. Si balla anche questa sera a Civitanova Marche (Macerata), dove approda la carovana di Remember Disco Dance, nell’Area Portuale (Parcheggio Mercato Ittico). Dalle 22, con ingresso libero, ci si scatena con la musica di Andrea Falcetelli, la voce di Monika Kiss, l’energia di Ezzy Moore, coreografa, che guida il corpo di ballo di questo party.

Cambio di atmosfera, sabato 23 agosto, dove al Chiringuito 60 di Rimini si terrà il Karin Ann Country Beach Party, un aperitivo sulla spiaggia dedicato al lancio del nuovo singolo di Karin Ann, una delle voci più originali del panorama musicale europeo contemporaneo e portavoce della comunità Lgbtq+. L’evento, aperto a tutti, inizierà al tramonto e accompagnerà il pubblico in un viaggio per conoscere la storia musicale della giovane cantautrice e ascoltare in anteprima il brano I was never yours. Proprio questo brano darà il via al party, presentato all’interno di un dj set speciale con un’atmosfera ispirata al country contemporaneo. Durante il party verranno distribuiti parei arcobaleno.