Dalla, festa ’No code’. La rassegna ’Ciao’, una mostra e un murale nel ricordo di Lucio

’No Code’ era il nome della galleria d’arte che Lucio Dalla, grande appassionato e collezionista, come testimoniano le tante opere che arricchiscono la sia splendida casa museo in via D’Azeglio, aveva aperto in via de’ Coltelli. Uno spazio, come nella filosofia del cantautore bolognese, che fosse luogo di incontro e di sviluppo di nuovi talenti. Sigla perfetta, No Code, scelta dalla Fondazione che all’artista è intitolata, per la settimana di festeggiamenti che gravita intorno alla data di nascita del cantante, il 4 marzo. Quel giorno, come avviene ormai da tre anni, all’Arena del Sole andrà in scena la terza edizione dell’iniziativa Ciao-Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività, dedicata proprio alla più originale scena del pop italiano e ideata da Daniele Caracchi (Pressing Line) e Massimo Bonelli (ICompany).

Presentati da Drusilla Foer, verranno premiati con il Ballerino Dalla, nomi come Paolo Benvegnù, scomparso alla fine del 2024 (il riconoscimento verrà consegnato a Luca Roccia Bandini, Brunori SAS e Irene Grandi renderanno omaggio al suo repertorio), Dardust, Margherita Vicario e Davide Pavanello, il progetto Una Nessuna Centomila, Fulminacci e Margherita Ferri, la regista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, premio speciale del Qn- il Resto del Carlino. Angela Baraldi, invece, riceverà il premio da parte di Bologna Welcome, mentre gli esordienti selezionati dalla giuria sono Cordio e Mare. Premi speciali, inoltre, anche a Diodato e Noemi. Il nostro giornale è media partner di tutti gli appuntamenti di No Code che si susseguiranno nei prossimi mesi.

Quest’anno la Fondazione ha rivolto un’attenzione particolare la Fondazione alla formazione, con un percorso con Liceo musicale Lucio Dalla. Si tratta di dialoghi e laboratori rivolti alle professioni della musica, che, come primo obiettivo, vedranno la partecipazione degli studenti alla fase di produzione della rassegna Ciao. Una occasione per entrare nella dimensione organizzativa di un appuntamento complesso, visto il coinvolgimento di tantissime personalità di primo piano del panorama musicale pop contemporaneo. Lo spettacolo andrà in onda su Rai 1, in seconda serata, il 29 marzo.

Sempre il 4 marzo, in via Fioravanti, proprio vicino alla Piazza a lui intitolata, verrà svelato un murale del disegnatore Antonio Cotecchia, nome d’arte Koté, ispirato al testo di Felicità, una delle canzoni simbolo del musicista bolognese. Una maniera per regalare il ricordo del suo lavoro a tutta la città, con una intervento di arredo urbano che cambierà il volto della palazzina Acer sulla quale viene realizzato. Lo stesso Koté è anche il protagonista di una esposizione, Lucio Dalla. Canzoni in mostra, che verrà inaugurata il 2 marzo: resterà aperta sino al 28 aprile negli spazi suggestivi dell’Archivio di Stato nel Chiostro dei Celestini, a pochi metri dalla casa museo dell’artista, a un passo da via d’Azeglio.

Il pittore è partito dalle ballate più celebri, quelle che hanno segnato la storia della nostra canzone d’autore, per dipingere undici grandi tele, la cui fruizione viene arricchita da una serie di interventi sonori sulle tracce originali, che le rendono colonna sonora della quotidianità, tra rumori di fondo e suggestioni urbane. Il visitatore, grazie all’utilizzo di cuffie o degli auricolari personali, inquadrando con il proprio cellulare un QR code, entra così nell’universo di Dalla, avendo l’impressione di diventare parte di quel processo grazie al quale le composizioni sono nate.