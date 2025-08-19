Dalla spiaggia all’Appennino. Cura e amore per gli antichi borghi

Dal mare all’Appennino, i villeggianti mandano scatti delle loro vacanze. E non solo. A Tagliata di Cervia, ad esempio, Francesco e il suo carlino Romeo si godono la spiaggia leggendo... Il resto del Carlino nella spiaggia Rocchi. Impegno e attaccamento per borghi dal fascino antico arrivano invece dalla montagna bolognese all’ombra del Corno alle Scale. Ad esempio da Pianaccio, incantevole borgo famoso anche per avere dato i natali al beato don Giovanni Fornasini Enzo Biagi e il pilota Guglielmo Fornagiari, che durante l’anno conta circa 20abitanti. Durante i mesi estivi, però, si rianima, grazie a un turismo di affezionati che hanno lontane origini in questi luoghi. Ed è qui che quest’anno "è nata la magia, perché assieme si possono fare grandi cose", racconta uno di loro. Capitanati dai locali Christian ed Erika, un corposo gruppo di villeggianti volenterosi armati di tagliaerba rastrelli e scope, hanno donato alcune ore della loro vacanza per ripulire e ordinare le vie del borgo. Sotto la direzione di Franca, nativa colonna portante del paese, un gruppo di quattro signore ha donato farina di castagne e sapiente manodopera per deliziare chiunque passasse con un ciaccio, piatto tipico e storico della zona. E per finire, seguendo un’idea di Stefano e Antonella, le mani di alcune signore hanno realizzato torte e tigelle per una merenda aperta a tutti, il cui ricavato è stato devoluto a favore della chiesetta.

Poco più in alto, invece, seguendo la strada che porta al Borgo alle Scale, ecco il piccolo borgo Torlaino, sopra Vidiciatico. Se d’inverno è abitato occasionalmente da qualche sciatore, d’estate si anima parecchio. Ecco un gruppo di 29 torlainesi in posa, il giorno di Ferragosto, nel punto in cui fino a pochi anni fa si trovava la vecchia fontana: è stata rimossa, ma i villeggianti la richiedono a gran voce. In foto, eccoli dalla più giovane, Benedetta, otto anni, alla più attempata, Evelina, 97 anni. Inoltre: Sara, Alessandro, Pietro, Alberto, Tommaso, Riccardo, Piero, Margherita, Matteo, Viola, Gabriella, Chiara, Graziella, Alberto, Salvatore, Roberto, Giampaola, Marta, Stephen, Maria, Tonina, Simone, Silvia, Elena, Sara, Silvia e la dolcissima quattrozampe Ambra.