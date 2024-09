Dalle arene alle spiagge. Grandi note, piccole feste

È stata un’estate così: grandi concerti, come quello del Volo allo Sferisterio a Macerata, e piccole feste in spiaggia, sotto gli ombrelloni, celebrando quel senso di ospitalità e di famigliarità che ha reso celebre la nostra riviera adriatica nel mondo. Di tutto abbiamo cercato di dare conto, pubblicando le cronache di festival e vip come quelle che ci hanno mandato i nostri lettori. Ecco quindi il trionfo del grande talento di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che in uno Sferisterio sold out hanno trascinato il pubblico in un universo musicale fatto di arie liriche, brani di cantautori italiani ed estratti dal loro ultimo album ’Ad astra’.

A Riccione però gli ultimi scampoli d’estate hanno visto premiare Domenico Federici alla spiaggia 53 come ’Ambasciatore di Riccione nel mondo’: credenziali incontestabili, visto che Domenico approdò a Riccione nell’estate del ’47, senza più abbandonrla.