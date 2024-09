Dante, sommo poeta oltre i secoli . A Ravenna si celebra l’Annuale

Ravenna celebra oggi il 703º Annuale della morte del Sommo Poeta. La città si mobilita per ricordare nel modo migliore Dante Alighieri: dalla biblioteca Classense al Centro Dantesco dei Frati minori conventuali, da Ravenna Teatro a Fondazione RavennAntica saranno ancora una volta il centro pulsante delle celebrazioni, cui quest’anno si aggiunge anche la Fondazione Orchestra Giovanile Cherubini che propone un’esibizione dei propri musicisti a Casa Dante. Il giornalista, saggista e storico Aldo Cazzullo terrà la prolusione, quest’anno, eccezionalmente, al Teatro Alighieri. Non mancherà l’attrice Chiara Muti, scelta dai due fondatori e direzione artistica delle Albe, Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Sarà proprio Cazzullo ad aprire la giornata dell’Annuale, alle 10 al teatro Alighieri con la lectio magistralis ’Da Virgilio a Dante: nascita di una patria’. Le celebrazioni si sposteranno poi alla Tomba di Dante, alle 11, con un’incursione nell’itinerario della Divina Commedia di Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Alla lettura del Canto V dell’Inferno prenderà parte anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale. Chiara Muti interpreterà invece il Canto XXXIII del Paradiso, recitandolo dal balcone del Palazzo della Provincia che si affaccia su piazza San Francesco. Alle 12 sarà poi la volta della Messa di Dante, la consueta celebrazione eucaristica nella basilica di San Francesco, presieduta da monsignor Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro. La messa sarà accompagnata dai canti e dalla musica della Cappella musicale di San Francesco. Poi, all’interno della Tomba di Dante, si terrà la Cerimonia dell’Olio, la tradizionale offerta al sepolcro del poeta da parte del Comune di Firenze: un evento che si tiene a partire dal 1908. Nel pomeriggio, due visite guidate aspettano il pubblico della Zona dantesca: alle 15 si ripeterà Amor mi mosse e alle 17, una conversazione a cura di Francesca Masi, direttrice di RavennAntica, ’E in terra lasciai la mia memoria. Dante a Ravenna’. La giornata si concluderà alle 18: l’assessore alla Cultura, Fabio Sbaraglia, sarà protagonista della Lettura perpetua e reciterà il XVIII Canto del Purgatorio. "La giornata dell’Annuale dantesco – afferma lo stesso assessore – si è confermata negli anni uno degli appuntamenti più attesi e popolari del settembre dantesco. La tensione che lega Ravenna alla sua dimensione dantesca trova infatti nell’Annuale il momento di massimo coinvolgimento".

u. b.