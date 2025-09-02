Dardust, Gaia e Saturnino sul palco. Così la solidarietà si fa musica

Si susseguono le voci e le indiscrezioni sul nome dell’ospite a sorpresa dell’edizione 2025 del Memorial Troiani in programma giovedì in piazza del Popolo ad Ascoli. Dopo Gianluca Ginoble del Volo nel 2023 e il grande Jovanotti lo scorso anno, c’è parecchia curiosità nello scoprire il nome del cantante che affiancherà Durdust, Gaia e il bassista Saturnino sul palco di piazza del Popolo. L’evento benefico in favore della sezione ascolana ‘Alessandro Troiani’ dell’Ail (Associazione italiana contro le Leucemie), sta riscontrando già un grande successo, ma ci sono ancora alcuni biglietti disponibili anche in prima fila, acquistabili sul circuito Vivaticket. La prevendita sta andando molto bene e di certo ci sarà una bella somma da donare in beneficenza all’Ail di Ascoli sezione Alessandro Troiani. Tra i nomi che si rincorrono in queste ore pre-evento (ma ovviamente non ci sono conferme) ci sono quelli di Marco Mengoni e di Luca Carboni. Marco Mengoni il giorno successivo, ovvero venerdì 5 settembre, pubblicherà il nuovo singolo in duetto con Annalisa, altra partner storica di Dardust. Luca Carboni è in partenza con il nuovo tour dal titolo ‘Rio Ari O’ che per ora prevede solo la data inaugurale dell’11 novembre al Forum di Assago a Milano. Un cantautore molto legato al musicista e compositore ascolano. Lo scorso anno furono devoluti all’Ail ben 50mila euro, tra l’incasso e gli sponsor e si spera che quest’anno si possa aumentare la somma da devolvere all’associazione Alessandro Troiani. Da parte degli organizzatori, come sempre non ci sono state indiscrezioni sul super ospite di questa manifestazione che verrà svelato solo durante l’evento in Piazza del Popolo. A guidare l’edizione 2025 sarà ancora una volta Dario Dardust Faini, direttore artistico del Memorial, artista e producer ascolano dalla visione internazionale, capace di trasformare il pianoforte in un linguaggio universale. Sarà lui ad aprire la serata con estratti dal suo progetto ‘Urban Impressionism’, accompagnato da scenografie immersive e giochi di luce curati dal suo team creativo, per un inizio che promette di catturare il pubblico fin dalle prime note.

Con Dardust ci sarà Gaia reduce da un fortunatissimo tour estivo trascinato dal brano ‘Chiamo io o chiami tu’ presentato al Festival di Sanremo. Una voce intensa e riconoscibile, tra le più originali della scena pop italiana. Ad Ascoli, Gaia proporrà un set pensato ad hoc, con arrangiamenti inediti per pianoforte e quintetto d’archi. La serata sarà arricchita dalla presenza di Saturnino Celani, bassista ascolano tra i più iconici della musica italiana. Con la sua energia e il suo carisma, porterà sul palco quella vitalità che rende ogni sua performance unica. Insomma, un Memorial straordinario che avrà una cornice di pubblico sicuramente d’eccezione. I tagliandi d’ingresso, con prezzi dai 30 ai 60 euro, oltre che sul circuito Vivaticket da oggi tornano ad essere disponibili anche alla biglietteria del Teatro in Piazza del Popolo.