De Gregori incanta la Regina. Il grande abbraccio della platea

Con il suo inconfondibile e caldo timbro di voce, capace di suscitare forti emozioni, Francesco De Gregori, sabato sera a Cattolica, ha dato il via al suo tour che celebra i 50 anni di Rimmel, album che ha segnato in modo indelebile la storia della musica italiana. Riavvolgendo la pellicola del tempo, il celebre cantautore e musicista per due ore ha incantato le migliaia di spettatori, che hanno gremito l’arena della Regina, con i suoi intramontabili brani, da Rimmel a Pablo, da Quattro cani a Piccola mela fino a Piano bar. Poi, in un crescendo di note, la Donna cannone e Generale, fino a chiudere il bis con Buonanotte fiorellino, che ha stretto in un unico abbraccio l’intera platea, in una romantica atmosfera.

Tuffandosi nel passato, De Gregori ha pure ricordato i concerti tenuti in discoteca sulla riviera riminese. "C’erano quelli che entravano solo per ballare e quelli che andavano per vedere l’attrazione, ma non litigavano, era gente civile. Quelli che volevano ballare se ne stavano da una parte e gli altri che venivano per l’attrazione, che in certi casi ero io, si mettevano seduti sotto la pedana e io andavo solo con la chitarra". Il prossimo appuntamento nell’Arena è invece venerdì con Fabri Fibra.

Nives Concolino