Denim o pizzo. La gonna è un must

Mastromarino

Possono essere mini o lunghe, eleganti o più sportive, in denim o in lino. Possono essere di qualsiasi modello o colore, ma sicuramente non possono mancare nell’armadio estivo, collocandosi tra le protagoniste indiscusse di questa stagione, tanto di giorno quanto di sera: le gonne. Un capo evergreen capace di seguire i cambiamenti del tempo, creando nuove tendenze. Sono sette, in particolare, i must have da non perdere: le gonne lunghe in pizzo sangallo si prendono la scena, possibilmente nei colori chiari o nel classico bianco; della stessa lunghezza sono anche i modelli fluidi, in grado di creare look eleganti con il minimo sforzo. Da acquistare anche la gonna satinata, versatile per outfit giornalieri e notturni. E poi le gonne a palloncino, tendenzialmente nel modello corto, per rendere meno formale il nostro look. Immancabile, poi, la minigonna: svasata, dritta o a portafoglio, l’importante è averla. Il denim si riprende la scena con una gonna lunga fino alle caviglie, anche nella versione bianca; nostro alleato il lino, che catapulta il capo in uno stile old money.