Dieci giovani solisti fanno rivivere una inedita pagina di Brahms

Ancora una volta, la musica è dei giovani. Continua la stagione di Capire la musica con il quarto appuntamento annuale in programma venerdì al Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna (alle 21). Un concerto che porta il talento e la verve di dieci, giovani solisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e della Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi: sono Alessandro Lo Giudice (flauto), Aron Chiesa e Luca Scappagnini (clarinetto), Danilo Squillace (fagotto), Emanuele Urso (corno), Indro Borreani e Lorenzo Gentili-Tedeschi (violino), Sabina Bakholdina (viola), Leonardo Duca (violoncello) e Giorgio Magistroni (contrabbasso). Si esibiranno in una pagina di Brahms, la Serenata n. 1 in re maggiore, scritta nel 1857 per un piccolo gruppo di strumenti e solo in seguito adattata per grande orchestra.

Nel tempo la partitura originale è andata persa e solo recentemente è stata ricostruita: ecco allora una prima esecuzione assoluta di un brano quasi sconosciuto in tutto il mondo. Il concerto verrà aperto dal virtuosistico quartetto di Rossini per flauto, clarinetto, corno e fagotto: un brano composto nel 1812 da un Rossini appena ventenne ed eseguito per la prima volta a Bologna, dove il compositore pesarese ha vissuto per diversi anni.

Ma la collaborazione tra gli artisti dell'Orchestra della Scala e la Ymeo non è casuale: sono tanti gli strumentisti che negli ultimi anni hanno vinto i concorsi per entrare alla Scala, ma continuano ugualmente a collaborare con la Ymeo per le produzioni più importanti.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il ministero della Cultura, la Regione e il Comune di Ravenna. Biglietti su www.teatroalighieri.org oppure direttamente alla biglietteria del teatro. Info: erconcerti@yahoo.it.

fra. mor.