Dio abita nelle serie Tv: "La religione in classe così è piena di spunti"

"Alla base di Mad Men c’è il desiderio, visto che la serie è ambientata nel mondo dei pubblicitari degli anni Sessanta. E il protagonista Don Draper può ricordare un po’ Sant’Agostino: come lui è a caccia continuamente della soddisfazione dei propri desideri, senza riuscirvi mai, e ogni volta deve ‘morire’ per poi rinascere. Poi Sant’Agostino risolveva tutto affidandosi a Dio, ma questa è un’altra storia…".

Andrea Franzoni, teologo e insegnante di religione all’istituto superiore Keynes di Castel Maggiore, nel bolognese, ha scritto un saggio intitolato ‘Cercare Dio con il telecomando – L’immaginario biblico nelle serie tv’ (Edizione Ancora) che setaccia i più famosi serial alla ricerca di riferimenti religiosi e filosofici.

Franzoni, come le è venuta in mente l’idea di questo libro?

"Non mi ero mai interessato alla serialità, la consideravo una perdita di tempo. Poi, nel 2014, un amico mi consigliò ‘True Detective’. La guardai e capii che si trattava di grande letteratura, con un livello tecnico altissimo e temi affini ai miei studi di filosofia e teologia. Da lì mi sono chiesto se fosse un caso isolato. Ho scoperto che non lo era e, da allora ho analizzato molte serie, live action e anime, raccogliendo le riflessioni che ora confluiscono nel volume".

Prendiamo un titolo forse meno scontato: Black Mirror. Dove sta, nella serie distopica britannica, la traccia di fede?

"Black Mirror esplora il rapporto tra uomo e tecnologia, una serie terrorizzante per molti aspetti. Nella terza stagione, l’episodio San Junipero – uno dei pochi, tra l’altro, che ha una conclusione ‘positiva’ – parla della relazione fra due donne che, malate terminali, trasferiscono la loro coscienza in un Paradiso artificiale virtualmente eterno. Lì emerge il tema della fede come scommessa sull’amore, capace di dare senso a un tempo potenzialmente infinito. Si toccano anche questioni come eutanasia, identità, rapporto tra anima e corpo, è davvero interessante".

Morte e resurrezione, che dire di ’The Walking Dead’ e ’Revenants’?

"Il tema apocalittico declinato con gli zombie è uno dei più gettonati nella serialità. Il ritorno dei morti è affrontato sia nella religione cristiana che in quella ebraica, la fine del mondo è caratterizzata dall’avvento dei defunti. Da una parte, il dramma di chi si vede negato l’aldilà, ed è destinato a vagare sulla terra, soddisfacendo solo i propri bisogni corporali; dall’altra la difficile conciliazione fra vivi e morti, che si può trovare anche nel Trono di Spade: l’avvento delle creature oltre la Barriera non lascia spazio agli uomini".

Ma quando è a scuola, lei usa le serie tv per fare lezione?

"Sì certo. Le faccio questo esempio. Una ragazza mi dice: ‘Ho visto Lucifer, so tutto della Bibbia’. Ovviamente non è così, la serie sull’angelo caduto semplifica moltissimo, però può offrire spunti interessanti su cui dibattere con gli studenti, è stimolante".

Tra gli ultimi prodotti che ha visto, ne può consigliare qualcuno ai nostri lettori?

"Come anime giapponesi, ‘Lazarus’ di Watanabe: non all’altezza di ‘Cowboy Bebop’, ma che affronta temi molto interessanti. Tra le serie live action, scelgo la fantascienza di ‘Foundation’ su Apple TV: tratta dalla saga di Asimov: per i puristi dello scrittore è un’eresia, ma per tutti gli altri trovo che offra spunti notevoli e una qualità visiva straordinaria".