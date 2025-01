’Donne in pericolo’: tra amori, vecchie amiche e qualche tranello

Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio con Ermenegildo Marciante sono in scena stasera all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino e domani al Teatro la Perla di Montegranaro, con la commedia ’Donne in pericolo’ di Wendy Macleod per la regia di Enrico Maria Lamanna. Nel cast dello spettacolo prodotto da Bis tremila, anche Beatrice Coppolino e Claudio Cammisa. Quando una donna di mezza età, reduce da un divorzio difficile, si fidanza e ritrova la passione, è sempre una gran bella notizia: "La vita è in grado di riservare delle sorprese!", "Non è mai troppo tardi!", "A cinquant’anni ho ritrovato la mia femminilità!": sono tutte frasi stampate nell’immaginario collettivo. Ma come la mettiamo con le amiche? L’arrivo di un uomo rende tutte felici, ma va anche a compromettere certe abitudini... Ed ecco i tranelli, i sospetti e i colpi bassi.