Il dossier di Forlì-Cesena capitale della cultura: futurismo, liscio e gastronomia

Forlì-Cesena, 27 settembre 2025 – I ‘Sentieri della Bellezza’: è questo il titolo della candidatura di Forlì (“con Cesena”, recita la formula adottata ieri) a capitale italiana della cultura nel 2028. Una corsa che adesso entra nel vivo: sono 25 le pretendenti – tra i capoluoghi spiccano Ancona, Benevento, Massa e Catania, più la fiorentina Fiesole –, che il ministero restringerà a dieci il 18 dicembre: a marzo la regina.

A presentarsi è formalmente Forlì. Ma Cesena è stata coinvolta nel percorso, che si è allargato poi ad altri “cinquanta comuni della Romagna”. Ieri sera il dossier, inviato a Roma già giovedì, è stato svelato pubblicamente al teatro comunale di Forlì, alla presenza di entrambi i sindaci e dell’assessora regionale Gessica Allegni.

I ‘sentieri’ sono dodici: volo, luoghi che rinascono, arte, memoria, musica, storia, cibo, borghi, spirito e natura. E sono molte le suggestioni: valorizzati entrambi i luoghi simbolo delle due città, i musei San Domenico e la biblioteca Malatestiana. Il comitato organizzatore ha anticipato, di fatto, i contenuti della grande mostra 2028: saranno esposti i futurismi, con capolavori di Balla, Boccioni, Carrà, Severini e Depero (sono annunciate esposizioni sul tema anche a Faenza e Lugo). Mentre alla Malatestiana, inserita nel registro Unesco, sarà dedicato un docufilm su RaiCultura.

Non mancheranno i grandi eventi: in caso di vittoria, il liscio sarà protagonista per sei giorni (attualmente sono due); il festival del Buon Vivere toccherà entrambi i capoluoghi e tratterà in particolare Pellegrino Artusi, “antesignano degli influencer” sul cibo, autore del più celebre manuale di cucina al mondo; il comico Paolo Cevoli si cimenterà con l’antica ‘Signora di Forlì’ Caterina Sforza, in un borgo rinascimentale ricostruito; a Cesena tornerà più scatenata che mai la band del concertone Rockin’1000.

Entro il 2028, viene promessa l’inaugurazione del museo dei mosaici del volo a Forlì e contestualmente un nuovo festival dedicato al cielo: simulatori di volo, droni, aquiloni, mongolfiere, incontri con piloti e astronauti (eventi anche a Lugo, città di Francesco Baracca).

Una ‘capitale’ che può cambiare il volto delle due città, con eventi dentro l’ex zuccherificio Eridania a Forlì, al mercato ortofrutticolo spazi per anziani e bambini insieme, uno studentato a palazzo Roverella a Cesena. Spazio alla spiritualità, dalla Basilica del Monte (Cesena) ai 600 anni della Madonna del Fuoco (patrona di Forlì).

La sfida ha unito un sindaco di centrodestra e uno di centrosinistra: “Questo non è un dossier, ma un piano strategico per i prossimi 50 anni”, ha detto Gian Luca Zattini (Forlì), così fiducioso da aver già pensato “al vestito per la proclamazione”. “La nostra volontà – ha aggiunto Enzo Lattuca (Cesena) – è quella di fare qualcosa insieme, anche aggirando difficoltà burocratiche: non s’era mai fatto”.