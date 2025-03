Due serate di canzoni e balli travolgenti con il ritorno del musical ’Grease’

È una perfetta macchina da applausi, che solo nell’ultimo anno ha collezionato più di 130 repliche in 40 città e un lungo elenco di ’tutto esaurito’ per più di 131.000 spettatori: il musical ’Grease’ della Compagnia della Rancia arriva stasera e domani al Teatro Rossini di Civitanova Marche e poi il 25 marzo al Teatro Gentile da Fabriano. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero fenomeno di costume ’pop’. Sul palco, Eleonora Buccarini darà vita al personaggio di Sandy, mentre il talentuoso Tommaso Pieropan vestirà i panni di Danny.