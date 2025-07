E ancora mi stupisco del mondo. UlisseFest fa viaggiare Ancona

’E ancora mi stupisco’. Un verso poetico? No, è il tema dell’ ‘UlisseFest’, la festa del viaggio di Lonely Planet che da oggi a domenica riempirà di eventi i luoghi più iconici e ‘identitari’ di Ancona. A cominciare dal Porto antico, dove la nuova Arena sul mare stasera (ore 21.30) ospita il concerto dei Coma Cose, duo che ha fatto del viaggio (fisico, emotivo e artistico) una costante della propria musica. Sullo stesso palco domani (ore 22.30) salirà Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. È l’occasione per presentare ‘Musicae Loci 2025’, progetto che mescola strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti, per un’esperienza collettiva che è un vero invito al viaggio.

L’ospite più atteso di oggi è Licia Colò, popolarissima divulgatrice e viaggiatrice appassionata, che sarà in in piazza del Papa dalle ore 20.30 per spiegare come "viaggiare con curiosità, osservare con rispetto e riconoscere, anche nei piccoli gesti, la possibilità di fare la differenza". Domani (ore 19.30) la piazza accoglierà Marco Maccarini, divenuto famoso giovanissimo come conduttore di MTV Italia, che ha un certo punto ha scelto di ‘viaggiare con lentezza’, dedicandosi ai viaggi green, quelli fatti "camminando con lo zaino leggero e il cuore aperto", che poi ha raccontato in vari libri di successo. Tra le ‘star’ del cartellone c’è Vincenzo Schettini, ‘il prof più amato del web’, che all’Arena sul mare (ore 20) accompagnerà il pubblico in un viaggio sorprendente, quello della fisica, intesa come "linguaggio segreto che racconta il mondo, la natura e perfino noi stessi".

Un incontro che unisce scienza, emozione e meraviglia. Sì, perché quest’anno il festival celebra la capacità di lasciarsi ancora sorprendere dal mondo, e di vivere il viaggio non come semplice svago, ma come intensa esperienza personale, fatta di incontri, immagini e racconti che cambiano il nostro modo di vedere le cose. Molti spunti, in questo senso, li forniranno gli ospiti in piazza del Papa, come Jan Brokken (‘La scoperta dell’Olanda’), Matteo Bordone e Flavio Parisi (‘Viaggio a Tokyo’), Matteo Miavaldi e Sabina Minardi (‘Un’altra idea dell’India’). Quanto all’Italia, si potrà fare un viaggio ispirato da 500 grandi autori che hanno saputo cantare i nostri 60 siti Patrimonio Unesco. Tra i protagonisti del festival anche l’azienda vinicola Umani Ronchi, che propone, fra gli altri eventi, il panel ‘Tra vigne, storie e ospitalità’, domani al ’Wine Not?’.