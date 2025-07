Ecco i De La Soul. L’hip hop invade il Sequoie Park

Continua la parata di ospiti internazionali al Sequoie Music Park di Bologna, dove stasera arrivano i De La Soul.

Dalle strade di Long Island, a New York, ecco il trio che ha rivoluzionato il linguaggio dell’hip hop a partire dagli anni Ottanta: Posdnuos, Trugoy e Maseo hanno portato il rap a un livello superiore con 3 Feet High and Rising, cambiando per sempre il gioco con sample geniali, liriche brillanti e un’anima jazz-funk che ha fatto scuola. Del trio iniziale oggi restano Posdnuos e Maseo a portare avanti i live. L’inizio del concerto alle Caserme Rosse è alle 22.