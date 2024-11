Ecco il Calendario dell’Avvento

Sta per iniziare il mese delle feste per eccellenza, dicembre, e sta per scattare la lunga corsa che nel giro di poche settimane

ci porterà a festeggiare il Natale. Un conto alla rovescia nel corso del quale Il Resto del Carlino sarà ancora più vicino ai propri lettori con una sorpresa al giorno grazie allo speciale Calendario dell’Avvento, che animerà questo periodo di attesa. Ogni giorno, infatti, è prevista una sorpresa unica ed eccezionale dedicata ai nostri lettori. Vediamo insieme come scoprirle. Dal primo dicembre fino alla Vigilia di Natale, ogni giorno sul Carlino pubblicheremo il calendario con una casella aperta nella quale scoprire l’iniziativa di quel giorno: offerte, iniziative, promozioni e tante altre opportunità da scoprire per un dicembre ancor più ricco di emozioni.

Come partecipare? Basta cercare ogni giorno sul quotidiano cartaceo la pagina con il disegno del Calendario dell’Avvento: ogni mattina troverai aperta la casella corrispondente a quel giorno della settimana e potrai leggere l’offerta e la sorpresa di

quel giorno. E così via, un’allegra compagnia fino a Natale. In questo modo l’attesa sarà ancora più divertente e il conto alla rovescia entusiasmante. E in che cosa consistono le sorprese? Promozioni, opportunità e iniziative collegate al giornale della tua città, che ti invitiamo a scoprire insieme a noi. Tutte diverse e tutte da scoprire sfogliando ogni giorno Il Resto del Carlino. Ma c’è una gustosa anticipazione sicuramente da non perdere: il 29 novembre saranno infatti svelate le prime tre caselle di questo particolare Calendario dell’Avvento. Già domani, dunque, potrai capire, acquistando il Carlino, come funziona questo entusiasmante conto alla rovescia. Poi dal primo dicembre, ogni giorno, una novità e una sorpresa per un Natale ancora più indimenticabile.