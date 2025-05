Edmondo Berselli: l’ironia libera che abbatte gli ’intelligenti d’Italia’

I ’Venerati maestri’ sono quelli della celebre frase arbasiniana: da ’giovani promesse’ di solito si passa, quasi senza accorgersene, a ’soliti stronzi’, solo pochi fortunati accedono alla categoria di (appunto) ’venerati maestri’. E a costoro – intellettuali, artisti, giornalisti (in particolare direttori), editori, filosofi – nel 2006 dedicò l’omonimo fulminante libro Edmondo Berselli, una delle penne più felici a cavallo tra i due secoli, giornalista e scrittore modenese (di Campogalliano, per l’esattezza) scomparso prematuramente nel 2010.

A riportare in libreria l’opera, a quasi vent’anni dal suo primo apparire, è ora la casa editrice maceratese Quodlibet all’interno della collana Compagnia Extra. Il primo appuntamento è oggi alle 18,30 alla libreria.coop Ambasciatori, in via Orefici, a Bologna con Alberto Bertoni, Ermanno Cavazzoni e Beppe Cottafavi. ’Venerati maestri’ è un caleidoscopio, frutto del multiforme ingegno di Berselli, che fu tante cose nel mondo dell’editoria e del giornalismo: nella casa editrice il Mulino (sempre bolognese) cominciò come correttore di bozze e finì come direttore della sua autorevole rivista, scrisse per il Resto del Carlino, Il Messaggero, La Stampa, Il Sole 24 Ore, la Repubblica e L’Espresso.

Ma soprattutto fu autore di una serie di libri in grado di raccontare il nostro Paese meglio di tanta polverosa saggistica, attraverso viaggi mirabili tra alto e basso, anzi non facendo mai differenze di altezza, e con un felicissimo linguaggio, al confronto del quale ci si sente proprio piccoli così. ’Venerati maestri’ è un esempio della fantasmagoria di immagini che usciva dalla penna, di tagliente e sopraffina ironia, capace di vera e liberatoria satira, comicità pura, di Berselli. Già a partire dal sottotitolo si capisce di cosa si tratta: ’Operetta immorale sugli intelligenti d’Italia’, recita.

"Non mi piacciono gli indiscutibili" era il credo dell’Edmondo, e si capisce perché ammirasse un tipo come Ennio Flaiano, uno che, con i suoi brucianti aforismi con cui fotografava "verità indubitabili", faceva cultura dalle fasce laterali (e sì, Berselli amava e capiva il calcio) e che "se avesse avuto voglia di studiare e di fare complotti nei concorsi universitari, concedendosi qualche mondanità tutt’al più nei premi letterari, invece di cercare gloria con i romanzi e il cinematografo, sarebbe diventato un’autorità letteraria e morale impareggiabile". Gli intelligenti del Belpaese stanno altrove, nei salotti e in tv (oggi pure sui social), correndo però sempre un rischio: passare da ’venerati maestri’ a ’celebrati cazzoni’.