Elio Germano: "Mettiamo in scena un sogno"

Come si mette in scena un sogno? Come si dà voce e suono alle speranze della giovinezza? È il piccolo miracolo di Elio Germano e Teho Teardo, alle prese con il testo di Pierpaolo Pasolini ’Il sogno di una cosa’. Un testo particolare, questo: il primo romanzo scritto, era il 1948, ma di fatto l’ultimo pubblicato nel 1962. E nel suo Friuli, fra storie di miseria e lotte contadine, di disperati tentativi di oltrepassare il confine Jugoslavo, Pasolini aveva ambientato le vicende di tre amici alle soglie dei vent’anni. L’attore e il musicista, di nuovo assieme, hanno scavato in quelle pagine, sono andati in quei luoghi, li hanno fatti parlare attraverso le testimonianze delle persone. È nato così lo spettacolo che arriva a Bologna dal 25 al 27 in un teatro Duse sold out e all’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (1 marzo).

"È un romanzo di formazione di ragazzi che passano dai 17 ai 19 anni e diventano adulti – spiega Germano –. Pasolini racconta la trasformazione sociale del nostro Paese, dai sogni declinati prima in termini collettivi e poi in termini individuali. Sono storie realmente accadute, lo abbiamo scoperto andando lì, studiando e mettendoci in contatto con persone viventi nei posti raccontati. I personaggi sono veri, l’autore ha cambiato un po’ di nomi, ma racconta quelli che probabilmente erano stati suoi alunni. Volevo fare uno spettacolo sulle sue poesie, ma poi Teho mi ha fatto conoscere questo testo… è stato molto stimolante".

Germano, nel titolo si evoca il sogno, ma non che cosa si sogna. Questa idea indefinita rafforza l’aspettativa, l’attesa. "Questo sogno è quello che cerchiamo di mettere in scena. Tutta la costruzione è fatta in modo che le persone possano, con il linguaggio immateriale tipico del sogno, lasciarsi andare. È uno spettacolo in aria, sul palco non c’è niente da vedere. I suoni, i pezzi di racconto, i materiali che diffondiamo con un audio cinematografico servono a immergere il pubblico in questa sostanza immateriale".

Dal sogno si passa in fretta a una dura realtà fatta di emigrazione, lotta e lavoro. "È la forza del romanzo. Racconta una trasformazione del nostro Paese che ha date precise, ma che ha contatti con il nostro contemporaneo: ho scelto delle parti che dialogano molto con il nostro presente. Prima i tre amici inseguono il Comunismo, l’ideale che mette la collettività al centro e che cercano migrando in Jugoslavia. Proprio come facevamo noi idealizzando gli Stati Uniti. In Jugoslavia finiscono in campi di prigionia per clandestini e si scontrano con il fatto di essere visti come stranieri. Tornando in Italia, declinano il sogno nelle battaglie sociali, nell’occupazione delle ville dei latifondisti, con l’euforia post-adolescenziale. Vedremo poi la repressione delle forze dell’ordine, gli anni che passano e come ognuno cerca di declinare questa felicità in termini individuali. È la loro maturità, c’è chi si innamora e chi muore sul lavoro. Libro e spettacolo finiscono con l’immagine di questo paese che corre dietro al parroco al funerale di uno dei ragazzi. È l’Italia che ha bisogno di seguire un leader. O c’è l’esigenza di farsi gregge, fino a quello che viviamo oggi".

Teardo, lei è originario proprio delle zone del romanzo. "E’ un progetto che mi tocca personalmente. La cartografia mi è molto cara, c’è un varco che connette l’Italia alla ex Jugoslavia, lì dove per noi comincia l’Est del mondo. É il punto di arrivo della rotta balcanica per i disperati che scappano dalla guerra per trovare da noi una speranza. Ma fra il 1948 e il 1949 eravamo noi a fuggire per fame e miseria. E il sogno è qualcosa che se non viene condiviso non potrà mai diventare una realtà".

I suoni cinematografici sono parte essenziale dello spettacolo. Germano, cosa si ascolta? "Sentiamo la terra del Friuli, grilli, registrazioni ambientali e le voci di ragazzi, frutto di laboratori che ho fatto in quei luoghi come per fare un film audio".

Potrebbe diventare un film? "Tutto è materiale da film. Abbiamo girato scene solo audio, e la mia voce è intervallata da altre che sentiamo in sala, attorno a noi, come posizionate nello spazio. Il pubblico è circondato da questi suoni".