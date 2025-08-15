’Et grande festa sia’: così finì la contesa

A Mondaino c’è un istante preciso in cui il calendario si piega su sé stesso. È il momento in cui, tra il rintocco delle campane e lo squillo delle trombe, il borgo collinare della Valconca smette di vivere nel presente e comincia a respirare nel Quattrocento. Fino a domenica, il Palio del Daino torna per la sua 36esima edizione, e l’invito ’Riviviamo insieme la storia… Mettiti in Palio’ non è solo uno slogan: è una porta aperta verso un’esperienza immersiva. Chi fatica ad avvicinarsi alla storia sui libri, qui la incontra viva, concreta. Basta lasciarsi guidare dai cinque sensi: la stoffa ruvida dei costumi cuciti a mano, il profumo intenso dei piatti serviti nelle taverne, il fragore dei tamburi e il fischio delle balestre, la luce calda che avvolge piazza Maggiore al tramonto.

È l’anno del Signore 1459, quando Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e Federico da Montefeltro, duca di Urbino, posero fine alla loro contesa, siglando proprio a Mondaino un patto di pace destinato a entrare nella memoria collettiva. Alla cerimonia d’apertura, ‘Et grande festa sia’, il Capitano del Castello ha accolto, tra cortei in abiti d’epoca, squilli di trombe e vessilli al vento, i due Signori protagonisti dell’accordo. Da quel momento, le quattro Contrade – Borgo, Castello, Contado e Montebello – si sfideranno tra giochi di abilità, prove di astuzia e resistenza, fino al culmine di domenica sera con il ’Gioco del Daino’, che assegnerà l’ambito drappo. Ma il Palio è molto di più di una competizione. È un mosaico di spettacoli e incontri: sabato e domenica, alle 22.45, il maestro Salvatore Francavilla guiderà ‘Epica’, uno show in piazza Maggiore che intreccia teatro, musica e acrobazie. Il programma 2025 accoglie novità come il duo belga Les Contes Dsphaldt – Ottfriedt e Odil, e la compagnia I Senza Quinta con ‘Il Processo alla Strega-L’historia de Angese’, un viaggio teatrale in un’aula di tribunale del XV secolo, tra superstizione e giustizia incerta. Tra oltre cento artisti, artigiani e performer, i falconieri mostreranno voli spettacolari sopra i tetti, i giullari incanteranno con improvvisazioni, i maestri d’arte sveleranno antichi mestieri. E poi c’è l’anima silenziosa di tutto questo: circa 400 volontari. Cuochi, costumisti, tecnici, figuranti. Un impegno collettivo che rende possibile l’impossibile e che trasforma Mondaino in una ‘macchina del tempo’ perfettamente funzionante. Mondaino, in questi giorni, non è solo un borgo: è un’opera corale fatta di mani, voci e memorie. Una festa che non si limita a ricordare il Medioevo, ma lo rimette in scena, invitando ciascuno a diventarne parte. Perché qui la storia non si guarda soltanto: si indossa, si ascolta, si respira. E, soprattutto, si vive.