Ezio Greggio sul palco: "Politicamente scorretto faccio battute su tutti. Ci sarà l’Asta Tosta..."

Cento minuti per ripercorrere quarant’anni di carriera. Sul palco si susseguiranno sketch televisivi, parodie di personaggi celebri, esibizioni di canto live, clip di suoi film, e un racconto dei cambiamenti socio-culturali dell’Italia dagli anni ottanta a oggi. Ezio Greggio arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna (via Saragozza) stasera alle 21 con ’Una vita sullo schermo, 40 anni di TV, cinema e storia italiani’.

Lo spettacolo, scritto da Greggio – che ne ha curato anche la regia – assieme a Marco Salvati e ad Armando Vertorano, vede il disegno luci di Marco Palmieri, le musiche di Davide Cavuti, l’arrangiamento e la produzione medley di Giacomo Pasutto e Francesco Rigon, con R101 radio ufficiale.

Nel suo spettacolo ripercorre le tappe di una carriera straordinaria, da Drive In a Striscia la Notizia, passando per Yuppies e i film girati negli Stati Uniti. C’è un contesto a cui si sente più legato?

"Sono tanti. Striscia è una parte fondamentale della mia vita: non ho mai saltato un anno, metà della mia esistenza l’ho trascorsa dietro quel bancone. Anche il debutto a Drive In è stato epocale, tutti ricordano i miei sketch, quei tormentoni che sono rimasti nella memoria collettiva. Durante lo spettacolo riproporrò ’l’Asta Tosta’: per la prima volta a Bologna, mostrerò il quadro originale di Teomondo Scrofalo, con oggetti storici di scena che avevo a Drive In e altri moderni. Chi ama l’arte non può mancare, è un momento che riceve sempre un’ovazione: l’impatto è straordinario, uno dei migliori dello show".

Nel suo spettacolo, realizza parodie di personaggi famosi, senza risparmiare nessuno. Potremmo dire che rappresenta l’antitesi del politicamente corretto?

"L’ho annunciato chiaramente: il mio è spettacolo è politicamente scorretto. Faccio battute su tutti da 40 anni, senza riguardi, come chi fa il nostro mestiere dovrebbe sempre fare. Spesso vedo trasmissioni che si dichiarano satiriche ma sono nettamente schierate in una sola direzione, attaccano sempre e solo ‘l’altro lato’. Questo non è satira, è asservimento alla politica".

Invece qual è lo scherzo più divertente che ha fatto?

"Nel mio libro ‘N. 1’ (ed. Solferino) racconto molti episodi divertenti. Tra i più memorabili ce n’è uno fatto a Enzino (Enzo Iacchetti ndr): durante il primo anno di Striscia, alla cena di Natale, io e Antonio Ricci organizzammo uno scherzo coinvolgendo un’attrice che fingeva di essere la sua fidanzata, lasciandolo completamente spiazzato. Un mese dopo rincarammo la dose: la stessa attrice si presentò in studio durante un provino e, sedendosi sulle sue ginocchia, gli disse: ‘Adesso ti ricordi di me?’ Come ciliegina sulla torta, un bambino bussò al suo camerino gridando: ‘Papà, papà!’. È stato uno dei tanti scherzi in cui mi sono divertito parecchio".

Lei ha detto che Bologna è una delle date a cui tiene di più...

"Se c’è una data in cui darò tutto è proprio Bologna: sono legato alla città per tante cose, ho girato qui ’Il papà di Giovanna’ di Pupi Avati, un punto fermo del cinema italiano che mi ha fatto vincere tutti i premi possibili, poi nel periodo di Drive In io e Gianfranco D’Angelo, che ricordo con affetto nel mio spettacolo, eravamo spesso nel bolognese. Ho tanti amici in città, con cui andiamo a mangiare nei meravigliosi ristoranti: è un po’ come entrare in paradiso, sono posti magici. Sono legatissimo a Bologna, anche se magari i bolognesi non lo sanno: sarà un’occasione per esprimere la mia gratitudine alla città".

In altre date, alla fine dello spettacolo, è scattato il ‘momento selfie’: lo farà anche al Celebrazioni?

"Confermo, scenderò tra il pubblico e mi lascerò avvolgere dal loro calore".