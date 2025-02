Faenza candidata a Città creativa dell’Unesco grazie al Design

Il ministero degli Esteri ha candidato Faenza a Città creativa dell’Unesco. Lo annuncia l’Unesco, il cui consiglio direttivo ha approvato la candidatura, insieme a quella di La Spezia per il settore Design. Il Consiglio Direttivo ha dato il sostegno alla candidatura di Faenza avendo verificato "una presenza radicata della produzione artigianale della ceramica nel contesto cittadino e interessanti iniziative volte a favorire un’ampia partecipazione della cittadinanza alla vita culturale, oltre ad un valido sistema formativo professionale. La vivacità culturale di Faenza evidenzia una solida vocazione internazionale ed un’apertura a progetti innovativi spesso interdisciplinari, che confermano l’impegno in favore della creatività e la condivisione degli obiettivi della rete delle Città Creative". La candidatura di Faenza, dice l’Unesco, rappresenta anche una valida testimonianza di come la città sappia reagire alle calamità naturali che nel corso degli ultimi due anni ne hanno determinato la devastazione. "Essere stati scelti dal ministero degli Affari esteri per rappresentare l’Italia è un risultato di straordinaria importanza per la nostra comunità – esulta il sindaco Massimo Isola –. Si tratta di un risultato al quale teniamo moltissimo e lavoriamo da anni, consapevoli delle straordinarie potenzialità. La città è da sempre un punto di riferimento per la ceramica artistica e per la creatività legata al saper fare, e questo percorso rafforza ulteriormente il nostro ruolo sulla scena internazionale". "Un altro importante riconoscimento - dice il governatore Michele de Pascale – per l’arte e la cultura dell’Emilia-Romagna. Faenza con il suo Museo internazionale della ceramica rappresenta un’eccellenza di livello mondiale".