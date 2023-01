Fantasanremo 2023: regolamento, quotazioni, bonus e malus. Come giocare

Fermo, 13 gennaio 2023 – Ci siamo cringiati, ci siamo divertiti. Le ultime edizioni di Sanremo hanno visto il coronarsi dell’incontro tra generazioni adulte e più giovani, regalandoci in diretta Rai 1 un esperimento televisivo condiviso. Emblema di questa comunione è il Fantasanremo che, prima in sordina e poi co-protagonista, si è fatto spazio sul palco più famoso d’Italia affiancando la competizione canora dal respiro nazionalpopolare con un’altrettanto affiatata gara che, invece, veniva contemporaneamente commentata sui social. Tale il successo di questo gioco che non solo sta già facendo il boom di iscrizioni, ma il team di Fantasanremo del ‘bar Papalina’ di Fermo, dopo un accordo con il Comune di Sanremo, per questa edizione andrà in trasferta nella città ligure con base operativa al Palafiori.

A regalarci gag esilaranti in questa 72esima edizione, tra gli altri, ci sarà Gianni Morandi, meme vivente amatissimo dal pubblico social che, per far guadagnare punti alla propria formazione portandola alla vittoria, dovrà sbizzarrirsi sul palco dell’Ariston. E dalle foto pubblicate sulla pagina Instagram del Fantasanremo possiamo intuire cosa sarà costretto a fare il grande cantautore, che affiancherà in conduzione l’anchorman di tutto questo immenso show, Amadeus, il quale non ha potuto far altro che cedere al divertimento – e all’engagement – di questo fenomeno.

Leggi anche: FantaSanremo: ecco il gioco che ha conquistato tutti

Cos’è e come funziona il Fantasanremo

Nato in un bar della Corva a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il Fantasanremo è un gioco ispirato al noto Fantacalcio: si organizzano squadre virtuali composte da 5 artisti in gara, uno di loro diventa capitano, e attraverso l'acquisizione di bonus e malus si ottengono i baudi – le monete virtuali che omaggiano il celebre Pippo – e chi ne ha di più, vince. Nel 2022, grazie anche all’accoglienza di Amadeus, diventa fenomeno nazionale, regalandoci twerking o flessioni inaspettate; come quando Emma Marrone, la vincitrice del Fantasanremo 2022, ha esordito con “It’s Britney, bitch!” post esibizione. La stessa, con un post su Twitter, ha fatto sapere di aver speso 97 baudi per formare la sua lega.

Il Fantasanremo è questo, ma anche questo: il giovane che twitta le gesta grottesche compiute sul palco dal suo artista incassando bonus, e il boomer sul divano che non capisce cosa sta succedendo. E sinceramente, non vediamo l’ora di rivederlo. Per la gioia di molti innamorati del personaggio iconico del grande artista, ci sarà il ‘Gianni nazionale’ ad impazzare sul palco.

Approfondisci: Sanremo, perché tutti dicono "Papalina" e "Ciao Zia Mara"? Colpa del Fantasanremo

Gianni Morandi bonus al Fantasanremo

Dalla pubblicazione del post dalla pagina ufficiale del Fantasanremo, il web è si è scatenato e Gianni Morandi è già meme del Festival sempre più vicino. Infatti, sotto al post Instagram si legge: “Gianni Morandi va sempre forte, soltanto uno su mille ce la fa a stare al passo! Per questo uno dei bonus settimanali del #fantasanremo2023 sarà ‘corsetta sul lungomare di Sanremo con Gianni Morandi =+20 pt". Chi riuscirà a guadagnarselo?”

Cosa vedremo di ‘bizzarro’ a Sanremo

Quest’anno pronunciare la parola “Fantasanremo” sarà un malus di -10 punti; indossare gli occhiali da sole durante l’esibizione rientrerà nel Bonus Dargen in omaggio all’artista; e ancora: il batti cinque, che quest’anno dovrà essere dato a Gianni Morandi e non Amadeus.

Partecipanti Fantasanremo 2023

Ecco gli artisti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston con le relative fantaquotazioni. Eccoli:

Anna Oxa “Sali (Canto dell'anima)" – 18 Baudi

Ariete “Mare di Guai” – 21 Baudi

Articolo 31 “Un bel viaggio” - 21 Baudi

Colapesce Dimartino “Splash” – 20 Baudi

Colla Zio “Non mi va” – 16 Baudi

Coma_Cose “L’addio” – 20 Baudi

Elodie “Due” – 24 Baudi

Gianluca Grignani “Quando ti manca il fiato” – 20 Baudi

gIANMARIA “Mostro” – 17 Baudi

Giorgia “Parole dette male” – 25 Baudi

I Cugini di Campagna “Lettera 22” – 21 Baudi

Lazza “Cenere” – 22 Baudi

LDA “Se poi domani” – 21 Baudi

Leo Gassmann “Terzo cuore” – 18 Baudi

Levante “Vivo” – 20 Baudi

Madame “Il bene nel male” – 22 Baudi

Mara Sattei “Duemila minuti” – 21 Baudi

Marco Mengoni “Due vite” – 26 Baudi

Modà “Lasciami” – 18 Baudi

Mr. Rain “Supereroi” – 19 Baudi

Olly “Polvere” – 16 Baudi

Paola & Chiara “Furore” – 22 Baudi

Rosa Chemichal “Made in Italy” – 19 Baudi

Sethu “Cause perse” – 16 Baudi

Shari Egoista 17 Baudi

Tananai “Tango” – 22 Baudi

Ultimo “Alba” – 27 Baudi

Will “Stupido” – 16 Baudi

Fantasanremo 2023: regolamento

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi (la moneta fantasanremese) per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla FIF (Il giudizio della Federazione Italiana FantaSanremo 2023 è insindacabile) che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’artista che indosserà il braccialetto Jolly raddoppierà i punti ottenuti dal suo piazzamento in classifica o annullerà i malus derivanti da esso. Il braccialetto può essere utilizzato una sola volta in una qualsiasi delle serate del Festival a eccezione della finale. Qualora il braccialetto venisse indossato nella prima serata saranno applicati gli effetti del Jolly alla classifica della seconda serata

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festivàl

Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso

Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni fino a lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte della FIF anche durante la settimana del Festival

Bonus e Malus

BONUS

Punti posizione in classifica della serata finale (Qualora alcune delle posizioni in classifica non vengano specificate, i punti di suddette posizioni non verranno assegnati):

1° classificato = +100

2° classificato = +70

3° classificato = +50

4° classificato = +40

5° classificato = +36

6° classificato = +32

7° classificato = +28

8° classificato = +24

9° classificato = +20

10° classificato = +16

11° classificato = +12

12° classificato = +10

13° classificato = +8

14° classificato = +6

15° classificato = +4

16° classificato = +2

17° classificato = 0

18° classificato = -2

19° classificato = -4

20° classificato = -6

21° classificato = -8

22° classificato = -10

23° classificato = -12

24° classificato = -14

25° classificato = -16

26° classificato = -18

27° classificato = -20

28° classificato = +50

Punti posizione in classifica della seconda, terza e quarta serata (da assegnare ogni serata; qualora non venissero specificate tutte le posizioni in classifica, non verranno assegnati punti a nessuno degli artisti in gara):

1° classificato = +50

2° classificato = +35

3° classificato = +25

4° classificato = +20

5° classificato = +18

6° classificato = +16

7° classificato = +14

8° classificato = +12

9° classificato = +10

10° classificato = +8

11° classificato = +6

12° classificato = +5

13° classificato = +4

14° classificato = +3

15° classificato = +2

16° classificato = +1

17° classificato = 0

18° classificato = -1

19° classificato = -2

20° classificato = -3

21° classificato = -4

22° classificato = -5

23° classificato = -6

24° classificato = -7

25° classificato = -8

26° classificato = -9

27° classificato = -10

28° classificato = +25

Premi della Critica (Premio della critica Mia Martini, Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, Premio Sergio Bardotti (miglior testo), Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale), Premio Sergio Endrigo (miglior interpretazione) = +50

Altri premi non citati sopra consegnati sul palco = +25

Tananai si classifica Ultimo = +100

Ultimo si classifica Tananai = + ∞

Cugini di Campagna 22esimi = +22

31 punti in serata per gli Articolo 31 = +31

Cosplay dei Måneskin = +20

Olly duetta con Benji nella serata delle cover = +18 km

Duetto con i Jalisse nella serata delle cover = Fiumi di punti

Bonus serali:

Primo artista a esibirsi (ogni serata) = +10

Artista presentato da co-conduttore = +5

Artista presentato da ospite = +10

Artista presentato da ospite internazionale = +15

Batti cinque con Gianni Morandi = +10

Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio = +25

Bonus Dargen: l’artista indossa occhiali da sole = +5

Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico = +20

Artista scalzo = +5

Scape..olata: cape..olo in vista, il vedononvedo non conta = +10 (per ogni cape..olo)

Mic drop = +20

Ballerini = +10

Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini) = +15

Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia) = +5

L’artista indossa maschere = +10

Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti = +10

L’artista suona anche uno strumento (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi) = +10

Artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro = +20

Twerking = +10

Fiamme, fuoco e/o scintille = +10

L’artista si bagna = +10

Pioggia di coriandoli o simili = +20

Proiezioni nostalgiche di cantanti del passato durante l’esibizione = +10

Bonus Maracaibo (trenino del pubblico) = +30

Bacio sulla guancia (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica) = +5

L’artista bacia la telecamera (deve esserci il contatto tra labbra e apparecchio) = +15

Stage diving = +50

Invasione di palco non programmata = +50

Perdita dei sensi = +50

Bonus Rave: più di 49 persone sul palco, esclusa l’orchestra = fino a 6 (anni)

Bonus Gubbio = 50+iva

Parole di ringraziamento post-esibizione = +5

Commozione con evidente lacrimazione = +10

Parolacce = +10

Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo = +10

Dichiarazioni, gesti o simboli pro LGBTQIA+ = +10

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra = +10

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della sostenibilità ambientale= +10

Ultimo artista a esibirsi (ogni serata) = +10

Bonus Premium:

Bonus Crodino :

L’artista scende in platea = +15

Bonus Lavazza

– L’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara = +25

– L’artista inizia a esibirsi dopo la mezzanotte = +5

– Abbraccio post-esibizione = +10

Bonus Pandora :

Outfit luminoso (lustrini, glitter, paillettes, lurex, decorazioni, ma non gioielli) = +5

Baci al pubblico = +10

L’artista riceve una proposta di matrimonio durante la settimana del Festivàl (valido solo se l’artista risponde con un sì. Se sul palco raddoppia) = +20

Bonus Philadelphia:

Outfit total white (esclusi accessori/gadget/finiture) = +10

Artista spalmato a terra (lungo o sdraiato per terra) = +10

L’artista si gusta il momento cantando almeno parte della canzone in gara sulla scalinata dell’Ariston = +10

Bonus TicketOne :

L’artista annuncia o menziona data del tour durante la settimana del Festivàl = +10

Standing ovation del pubblico dell’Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato) = +20

Standing ovation dell’orchestra = +30

Bonus Action Aid :

Ukulele sul palco: FantaSanremo donerà strumenti musicali e materiale scolastico alle scuole supportate da Action Aid nella comunità di Kathonzueni, in Kenya. Ogni volta che verrà assegnato il bonus saranno effettuate ulteriori donazioni. = +20

Bonus settimanali, giornalieri e solidale verranno svelati durante la settimana di Sanremo 2023.

MALUS

L’artista dice “FantaSanremo” sul palco = -10

Il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione = -15

Il presentatore sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione = -10

Il presentatore sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione = -5

L’artista non scende la scalinata dell’Ariston (pre-esibizione) = -5

Inciampo sulla scalinata (pre-esibizione) = -30

Caduta sulla scalinata (pre-esibizione) = -50

L’artista dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo = -10

L’artista si siede sulle scale o a terra (non vale se si siede per sdraiarsi) = -5

L’artista indossa un cappello = -5

All’artista cade accidentalmente il microfono o l’asta del microfono = -10

Rottura o strappo involontari dell’abito = -20

Inciampo o caduta durante l’esibizione = -20

L’artista rompe volontariamente strumenti = -25

Caduta o spostamento vistoso della dentiera = -25

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto = -25

Litiga con il pubblico = -25

Fischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili = -30

Discorso e/o battute di carattere discriminatorio = -30

Problemi tecnici che causano l’interruzione del brano = -50

L’artista utilizza un’esibizione pre-registrata perché non può esibirsi in presenza = -50

Bestemmia in diretta (“visto col barchino” raddoppia) = -66,6

Canzone e/o artista squalificati = -100

Fantasanremo 2023: come partecipare

Chiunque può partecipare al Fantasanremo. Il gioco è gratuito e le iscrizioni sono aperte fino alle 23:59 del 6 febbraio. Il gioco è gratuito e avrà inizio il 7 febbraio. Per iscriversi basta andare sul sito ufficiale del Fantasanremo.

App Fantasanremo

Per quest’edizione del Fantasanremo dovrebbe uscire un'app per giocare, ma al momento non risulta disponibile negli store. Ad ogni modo, è possibile giocare sul sito ufficiale e seguire le novità sui profili social del Fantasaremo.