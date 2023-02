Fantasanremo, vince Marco Mengoni. La classifica generale

Marco Mengoni

Fermo, 12 febbraio 2023 – Grandissimo successo quest’anno per la creatura del team del Fantasanremo – del ‘bar Papalina’ di Porto Sant’Elpidio. E successo confermato anche qui per Marco Mengoni, vincitore oltre che del Festival di Sanremo, anche del fantagioco con 670 punti, guadagnati più con il primo posto in classifica in ogni serata della kermesse che per gesti plateali sul palco a caccia di bonus.

Dopo l’autore e interprete di “Due vite” si sono qualificati Sethu con 500 e Rosa Chemical con 460. Decisivo il conteggio dell'ultima serata con l'artista di Ronciglione che ha guadagnato 100 punti extra per la vittoria finale, 50 punti per la vittoria del Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e 25 punti il Bonus Radio Italia solomusicaitaliana per la canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festival.

Al secondo posto Sethu, in testa alla classifica dopo le serate di giovedì e venerdì, che oltre alle ottime prestazioni come fantagiocatore ha potuto contare per ben quattro serate, da mercoledì a sabato, del bonus da 25 punti riservato al fanalino di coda della classifica generale.

Al terzo posto, superando I Cugini di Campagna di soli 5 punti, si inserisce in extremis Rosa Chemical che con l'estro e l'originalità della sua performance di ieri sera, ha infranto ogni record di bonus raccolti in una singola esibizione.

La classifica di Fantasanremo 2023

1. Marco Mengoni 670

2. Sethu 500

3. Rosa Chemical 460

4. I Cugini di Campagna 455

5. Colapesce Dimartino 396

6. Gianluca Grignani 380

7. Lazza 359

8. Coma_Cose 351

9. Mr. Rain 330

10. Ultimo 328

11. Tananai 325

12. LDA 313

13. Paola & Chiara 296

14. gIANMARIA 281

15. Ariete 278

16. Will 276

17. Elodie 268

18. Levante 265

19. Olly 263

20. Madame 223

21. Giorgia 205

22. Colla Zio 202

23. Articolo 31 189

24. Mara Sattei 178

25. Modà 176

26. Shari 165

27. Leo Gassmann 128

28. Anna Oxa 64