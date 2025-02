Quelli del FantaSanremo: “Verso il record di iscritti, per la regione Marche è uno spot”

Fermo, 11 febbraio 2025 - Tutto è pronto al Circolo Canottieri di Sanremo, quartier generale dei ragazzi del FantaSanremo, partiti da Porto Sant’Elpidio per il festival e per gestire numeri straordinari di appassionati del fantasy game. Le iscrizioni scadevano alla mezzanotte di ieri (ma si prevede una proroga fino alle 15 di oggi) e ieri risultavano 2,7 milioni di utenti, 3,9 milioni di squadre e, record nella storia del FantaSanremo, 592mila leghe. “Di questo passo – dice Giacomo Piccinini, del team del fantasy game – è altamente probabile che siano superati i numeri incredibili del 2024, quando gli utenti furono 2,8 milioni e le squadre oltre 4,2 milioni”.

Il FantaSanremo non conosce periodi di stanca.

“Vero. Anche noi ogni volta ci diciamo che quest’anno potrebbe essere l’ultimo a grandi livelli, perché magari la gente si stanca. Invece, forse grazie alle continue novità, forse perché fa divertire, ogni anno i numeri crescono sempre di più. E finché il trend è così, siamo felicissimi”.

C’è un nuovo regolamento: quante novità?

“Le novità sono veramente tante, anche sostanziali, nel senso che cambia la meccanica di gioco. Le squadre non sono più di cinque artisti, ma di sette. Ci sono i titolari e le riserve. Volendo, si può cambiare la formazione durante la settimana, per cui se finora il gioco per il fantallenatore ‘finiva’ con l’inizio del festival e doveva soltanto controllare il punteggio, adesso inizia quando inizia il festival. È più difficile, ma sicuramente è più bello”.

È più impegnativo da gestire anche per voi. Avete ampliato il team?

“Per noi è super impegnativo. Ogni anno, siamo sempre un po’ di più. Ormai c’è una colonia marchigiana che si sposta per il FantanSanremo”.

Le Marche, appunto. Ormai siete un traino anche a livello promozionale per la regione.

“Sì, in tutto quello che riusciamo a fare, noi portiamo sempre acqua al mulino Marche. Quest’anno, uno dei primi partner per cui abbiamo fatto dei video ancor prima che iniziasse il festival e le iscrizioni al FantaSanremo sono state le Grotte di Frasassi. Abbiamo simulato di trovare nuove idee, nuove meccaniche di gioco, i nuovi bonus all’interno delle grotte. Ci siamo spinti nelle profondità per andare a cercare le novità con Papalina Jones (il titolare dell’omonimo bar della Corva di Porto Sant’Elpidio, da dove è partita l’esilarante avventura, ndr) che, come un novello Indiana Jones, si è avventurato tra le rocce”.

Sono già da record, quasi 600mila, le leghe del FantaSanremo. Sono una novità?

“Già da un paio di anni si possono creare delle leghe, ma quest’anno, forse, i giocatori cominciano a capire meglio come funzionano e sì, le stanno facendo veramente tutti, influencer, attori, cantanti, Fondazione Telethon (charity partner), ma anche bar, ristoranti, di tutto. E ci sono quelle Premium di sponsor con concorsi a premi”.

Qual è il vostro rapporto con la Rai?

“Collaboriamo con Radio Rai 2. Con Rai Pubblica Accessibilità, con la Lega Senza Barriere e con Rai Libri abbiamo pubblicato un activity book sul FantaSanremo, con 75 (come le edizioni del festival) giochi, enigmi, curiosità sulla storia della kermesse canora, e sul FantaSanremo, divisi in cinque capitoli, come le edizioni del FantaSanremo e le serate del Festival”.

La sigla di quest’anno?

“Volevamo qualcosa di atomico, intramontabile, iconico. Abbiamo chiesto l’aiuto del maestro Enrico Melozzi, ormai un simbolo della città di Sanremo. In poco tempo ha creato ‘Occhi di FantaSanremo’, una sigla pazzesca, moderna, che sta andando a bomba. E abbiamo scelto di farla cantare alla queen delle sigle, Cristina d’Avena”.

Voi giocate al FantaSanremo?

“Come no, giochiamo tutti. Ognuno ha un capitano diverso, e non diciamo per chi tifiamo”.