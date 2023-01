Fantasanremo 2023, sopralluogo per spostare il bar nella città dei fiori

Porto Sant’Elpidio, 14 gennaio 2023 – Visita lampo a Sanremo, giovedì scorso, per una delegazione del team del FantaSanremo in vista della trasferta nella città dei fiori che coinvolgerà l’intero staff del fantagioco, circa 15-20 persone, durante la settimana della 73esima edizione del Festival della canzone italiana che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio.

Sopralluogo per spostare a Sanremo Papalina

Dopo l’accordo con il Comune di Sanremo la delegazione del fantasy game festivaliero, composta da Giacomo Piccinini, Massimo Mannucci e Nicolò Peroni, ormai per tutta Italia Papalina, ha visitato, accolta dai rappresentanti dell’amministrazione comunale sanremese guidata dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, il piano terra del Palafiori per visionare gli spazi che la stessa amministrazione comunale ha messo a disposizione del FantaSanremo in modo da poter trasferire in città il Bar Corva da Papalina, il locale di piazza Sacro Cuore dove nel 2020 è nato il gioco che in pochi anni è letteralmente esploso arrivando ormai a raggiungere in questa edizione, quando manca ancora poco meno di un mese all’inizio del Festival, lo straordinario numero di 750mila squadre iscritte.

"Abbiamo sempre ribadito che il FantaSanremo vive nel Bar Corva da Papalina e che l’unico modo di spostarlo sarebbe stato quello di "trasferire" il bar – spiegano gli ideatori del gioco –. Grazie alla collaborazione con il Comune di Sanremo siamo riusciti a realizzare un vero e proprio sogno perché il bar da Papalina verrà ospitato per una settimana all’interno del Palafiori. In questo modo non solo seguiremo comunque il Festivàl nel nostro amato bar ma lo faremo addirittura a Sanremo. Costruiremo l’ambientazione del bar – proseguono –, con un bancone, i tavolini, le sedie e altri oggetti che porteremo direttamente da Porto Sant’Elpidio ma, cosa più importante, andremo a ricreare quell’atmosfera festosa e musicale che fino ad ora ha sempre contraddistinto le serate al bar della Corva. In realtà – concludono – si tratta di uno "sdoppiamento" del Bar da Papalina perché il locale della Corva sarà comunque aperto e, c’è da scommetterci, sarà meta di appassionati del FantaSanremo elpidiensi, marchigiani e non solo".

L’altro obiettivo fondamentale della partnership fra Comune di Sanremo e FantaSanremo è quello di coinvolgere il più possibile la città che, per la prima volta, entrerà anche nel regolamento del gioco e nei meccanismi che portano all’assegnazione dei punti. Verranno quindi premiati con dei bonus speciali gli artisti che faranno la corsetta sul lungomare insieme a Gianni Morandi o che si tufferanno per un bagno fuori stagione nel mare sanremese.