Federica Pellegrini, anniversario di nozze: tutte le emozioni in due foto. La dedica piena d’amore di Matteo Giunta

Venezia, 28 agosto 2024 - Un giorno speciale per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: tante emozioni e ricordi. Il 27 agosto festeggiano l'anniversario di matrimonio, questa volta è il primo da mamma e papà. E condividono con i loro fan due foto di quella giornata dove hanno pronunciato il fatidico sì. Entrambi hanno postato su Instagram degli scatti in bianco e nero con delle frasi romantiche.

Le foto del giorno del matrimonio pubblicate su Instagram da Federica Pellegrini e Matteo Giunta

"Ogni sera lo stesso déjà vu", scrive la Divina; "Il 27 Agosto di due anni fa ho iniziato a credere alla Magia… tanti Auguri Amore", la dedica dell'allenatore pesarese. L'ex campionessa di nuoto risponde in modo ironico al post del marito: "Solo due anni fa?! - e aggiunge - Scherzo". Forse perché in realtà la loro storia è iniziata prima: i due infatti avevano ufficializzato la relazione al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Poi le nozze da favola a Venezia nel 2022 e l'arrivo della piccola Matilde a gennaio: una bella storia d'amore che piace ai follower. "Siete una coppia meravigliosa sono già due anni , tantissimi auguri e continuate a guardarvi così per sempre", scrive una fan. "Ci fate battere sempre il cuore", un'altra. E ancora: "Vi adoro x la vostra semplicità". Due scatti in bianco e nero per ricordare il giorno delle nozze e una vita di coppia ricca di colori ed emozioni.