Federica Pellegrini torna sul palco di Ballando con le Stelle per un'edizione speciale

Venezia, 6 maggio 2025 - Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?”. Così recita la caption ironica di un video pubblicato su Instagram che ha subito fatto impazzire i fan: Federica Pellegrini e Samuel Peron si scontrano camminando per caso, sulle note del celebre brano di Lucio Battisti. I tag non lasciano dubbi: si parla di Ballando con le Stelle. E la scritta che compare alla fine del video conferma tutto: “Sognando Ballando con le Stelle – Prima serata Rai Uno, venerdì 9 maggio”.

La campionessa olimpica Federica Pellegrini aveva conquistato il secondo posto a Ballando con le Stelle insieme a Pasquale La Rocca

Una serata speciale

Lo show del venerdì sera è pronto a tornare con un’edizione celebrativa dal titolo Sognando Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1. Si tratta di una puntata evento per festeggiare i 20 anni del programma, con ospiti d’eccezione e una gara tra nuove promesse della danza e i maestri storici. A confermare tutto, anche un video ufficiale pubblicato sulla pagina del programma: “Dieci professionisti in coppia con i maestri storici e un solo sogno: far parte del cast di Ballando con le Stelle. Venerdì alle 21:30 inizia la grande festa per i 20 anni con Sognando Ballando Con Le Stelle insieme a Milly carlucci e ospiti d’eccezione su Rai1 e RaiPlay”.

“Racconteremo vent’anni di storia”

Milly Carlucci, storica conduttrice dello show, ha lanciato l’appuntamento anche dal salotto di Domenica In, ospite di Mara Venier. “Racconteremo vent’anni di storia. In queste puntate arrivano dieci nuovi maestri che metteremo in coppia con dieci maestri già noti di Ballando. Ci sarà una gara tra di loro perché chi vince entra nel cast dell’anno prossimo”, ha spiegato.

Il ritorno della Divina

Il ritorno di Federica Pellegrini ha un sapore speciale: solo un anno fa, infatti, la campionessa olimpica aveva conquistato il secondo posto a Ballando con le Stelle insieme a Pasquale La Rocca. Il ballerino aveva preso il posto prima di Angelo Madonia e poi di Samuel Peron, in una stagione che aveva visto la Divina mettersi in gioco e stupire pubblico e giudici puntata dopo puntata.

La gara per entrare nel cast

Nel video promozionale Milly ha annunciato anche alcuni ospiti speciali della serata del 9 maggio: Francesco Totti, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Gabriel Garko e naturalmente Federica Pellegrini. La presenza della Divina ha fatto subito impennare l’entusiasmo sui social, tra cuori, applausi e messaggi di attesa.

I casting raccontati sui social

Nelle scorse settimane Ballando ha lanciato tre giornate di casting per selezionare i nuovi maestri, raccontate attraverso contenuti su RaiPlay, sui social e in tv.Tra i volti dei maestri sono stati citati anche Simone Di Pasquale, Raimondo Todaro, Samanta Togni e, appunto, Samuel Peron.