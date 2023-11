Federica Pellegrini e il post per la figlia contro la violenza. “Spero di riuscire a proteggerti”

Venezia, 19 novembre 2023 – Federica Pellegrini, che si appresta a diventare neo mamma, ha pubblicato un post su Instagram dopo la notizia dell’uccisione di Giulia Cecchetin.

La campionessa di nuoto, sul proprio profilo, ha scritto un messaggio indirizzato alla figlia, che dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno: “Mai come oggi…. Spero di riuscire A proteggerti…. A renderti forte…. A insegnarti a saper scegliere… – si legge nel post –. Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo…. Per tutto il resto ci pensa Papà tranquilla”. A essere chiamato in causa è Matteo Giunta, marito di Federica.

Pellegrini ha anche pubblicato una foto di sé con il pancione davanti a un tramonto. Tantissimi i ‘mi piace’ e i commenti dei fan sotto al contenuto pubblicato su Instagram.