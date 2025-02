Federica Pellegrini nella Hall of Fame del nuoto: “Onorata e lusingata”

Venezia, 7 febbraio 2025 - Federica Pellegrini entra ufficialmente nella Hall of Fame del nuoto. "E' l'unico nuotatore maschio o femmina - si legge nella motivazione - ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l'unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (disputati nel 2021, ndr), è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero." Queste le motivazioni dell'International Swimming Hall of Fame (ISHOF), che annuncia la cerimonia durante il 60° anniversario del premio, che si svolgerà a Singapore, in concomitanza con i Campionati Mondiali di nuoto, lunedì 28 luglio alla Park Royal Collection, a Marina Bay.

Le parole di Federica Pellegrini

"Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento - le parole di Federica Pellegrini, moglie dell’allenatore pesarese Matteo Giunta e mamma della piccola Matilde, a margine di un evento all'Università di Verona -. Sono felice di entrare a far parte del Tempio della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti". Un riconoscimento importante per la “Divina” dopo un anno segnato anche dal successo a “Ballando con le stelle”.

Il commento di Luca Zaia

“Una carriera lunga oltre tre lustri, inanellando record su record, medaglia dopo medaglia, cadendo e rialzandosi con la forza di una tigre - ha commentato il riconoscimento ottenuto dalla Pellegrini il presidente Luca Zaia -. Dimostrando a tutti, anche ai giovani, che la vittoria più bella arriva dopo la sconfitta, sempre mettendoci il cuore e l’anima, la fatica e il sacrificio, e questo vale nello sport come nella vita. L’ennesimo riconoscimento arriva oggi per la nostra Federica Pellegrini, veneziana adottata da Verona, che entra a pieno titolo nella International Swimming Hall of Fame. E’ la seconda italiana degli sport acquatici a riuscirci; prima di lei solo la padovana Novella Calligaris. Un’altra veneta. Non servono parole, c’è solo tanto, tantissimo orgoglio”.

Premiati dall'International Swimming Hall of Fame

Quest'anno, Ishof presenterà 11 premiati provenienti da nove Paesi diversi, tra cui quattro nuovi: Kuwait, India, Tunisia e Singapore. Queste le categorie premiate:

Honor swimmers: Anthony Rrvin (Usa), Ryan Lochte (Usa), Federica Pellegrini (Ita), Joseph Schooling (Sin)

Open Water Swimmer: Ous Mellouli (Tun)

Diver: Chen Ruolin (Chn)

Water polo player: Endre "Bandi" Molnar (Hun, Ita, Esp)

Synchronized Swimmer: Andrea Fuentes (Esp/Usa)

Coach: Gregg Troy (Usa)

Contributor: Captain Husain Al Musallam (Kuw)

Pioneer: Sachin Nag (Ind)

Gli italiani nella Hall of Fame

Questi gli italiani nella hall of fame: