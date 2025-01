Federica Pellegrini racconta la vita da mamma a Verissimo: "Ci vuole pazienza, Matilde sta conoscendo il mondo"

Bologna, 26 gennaio 2025 — Dall’essere una leggenda del nuoto a una mamma a 360 gradi, una volta appeso il costume al chiodo, passa una vita intera. Il passato in vasca è già un ricordo per Federica Pellegrini, la più giovane italiana di sempre a vincere una medaglia olimpica individuale (l’argento a 16 anni ad Atene 2004 nei 200 metri stile libero), prima dei record mondiali nei 200 e 400 metri stile libero. Dopo il ritiro dalle gare a novembre 2021, al termine dei Campionati italiani invernali, per la ‘Divina’ è iniziata una nuova vita, proseguita col matrimonio insieme al pesarese Matteo Giunta, il suo storico allenatore e grande amore, e la nascita della loro figlia Matilde, il 3 gennaio 2024. Oggi, a un anno di distanza, la primogenita di ‘Fede’ e Matteo cresce imperterrita, con la curiosità inconsapevole di una bambina che vuole prendersi la vita in lungo e in largo. L’ex nuotatrice lo ha raccontato oggi pomeriggio a Silvia Toffanin, nell’ultima puntata di Verissimo.

Vestita con un pantalone marrone cammello lucido e una maglia elastica rosa, come il fiocco appeso alla porta di casa poco più di un anno fa, quando Matilde è venuta alla luce. Con grande scioltezza, la 36enne veneziana si è lasciata andare, toccando tanti punti della sua vita: dal ricordo dell’ex allenatore Alberto Castagnetti (scomparso nel 2009), fino a come la sua vita è cambiata con la nascita della sua bambina.

Federica Pellegrini durante l'ultima puntata di Verissimo

Sulla piccola Matilde

“È passato solo un anno dalla nascita di Matilde, ma è volato il tempo — la risposta alla prima domanda di Toffanin — è precoce, cammina, gira in casa cadendo qualche volta (ride, ndr). Sta imparando a conoscere il mondo, è super curiosa, e queste qualità mi piacciono tantissimo. Se le piace l’acqua? A due mesi era in acqua, le piaceva molto. Quando si alza non dice ‘mamma o papà’ ma ‘bau’, perché a casa abbiamo due bulldog francesi e lei ne è innamorata”.

Come è cambiata la sua vita con la figlia

“Si attraversano diverse fasi, all’inizio è stata dura per il parto difficile che ho avuto — ha aggiunto Pellegrini — Usciti dal tunnel lei diventava sempre più tranquilla, indipendente, scoprendo sempre cose nuove da fare. Un anno è volato, a nove mesi ho smesso di allattarla e il tutto è arrivato in maniera molto naturale. Devo dire che ha un carattere… (ride ancora, ndr), mio marito mi guarda e mi dice ‘Non è colpa mia’”.

Federica Pellegrini in studio con Silva Toffanin

Questione di pazienza

Di pazienza (con Matilde, ndr) “ce ne vuole tanta — ha aggiunto l’ex nuotatrice veneta — sono passata dal fare 3mila cose al giorno ad altre priorità. Adesso voglio stare a casa con lei, e il fatto di sacrificare il mio tempo per lei è comunque un peso grandissimo che ho. Lei però resta la mia priorità, un cambio di rotta naturale, è impressionante come la natura ti indichi la strada. Non è facile con la frenesia che abbiamo al giorno oggi diventare genitori, non è una passeggiata”.

Dalla vasca all’essere mamma

Oggi Federica ha “la mia famiglia, mia figlia, Matteo, e noi stiamo facendo un grande lavoro su Matilde — ha aggiunto — Più mi guardo intorno più vedo che la cosa non è scontata, quando nuotavo ho dovuto dire ‘addio’ a tante persone, concentrandomi sullo sport. Non avevo tempo per resettare certe cose, dovevo concentrarmi su di me, per migliorare quel centesimo di secondo che magari nella seconda virata dello stile libero mi serviva (per vincere una medaglia o un trofeo, ndr). Vivere le emozioni che possono essere belle e brutte, da mamma, è una cosa che non ho mai avuto”.

La bulimia

Poi è il momento dei ricordi, come quello terribile della bulimia in passato: “Per fortuna oggi non è più tornata — ha detto la 36enne veneta — È trascorsa e finita negli anni dell’adolescenza, per un mio merito: ho capito il problema e mi sono fatta aiutare da una persona. Più si aspetta più se ne esce a fatica, io in 2-3 anni, con uno specialista al mio fianco, ne sono uscita. Da quando avevo 16 anni ho sempre avuto una psicologa o un mental coach, per questo voglio dire di sfatare questo tabù, andare da uno specialista è positivo”.

Il ricordo dell’ex allenatore Castagnetti

Proseguendo nel film della carriera, la ‘Divina’ ha ricordato anche il suo storico ex allenatore Alberto Castagnetti, scomparso nel 2009 un mese dopo un’operazione al cuore per insufficienza aortica: “Una mancanza di tutta la vita, un pezzo di cuore che è andato — ha detto una commossa Pellegrini — Alla fine ho fatto pace col pensiero, sono andata ad avanti, non c’è un giorno della mia vita nel quale non abbia pensato a lui. Sono passati 15 anni ma ho sempre avuto la sua immagine nella mia mente”. E ancora: “I primi 2-3 anni dalla sua scomparsa sono stati durissimi, quando arrivava il mese di ottobre (Castagnetti è morto il giorno 12, ndr), era un po’ come rivivere il lutto. Mi ammazzò di tecnica in vasca, aveva una voce gracchiante, aveva la battuta pronta, raccontava barzellette a non finire. Quel folklore quando è mancato si è sentito”.

Il suo compagno Matteo, nella crescita di Matilde, “mi ha dato un grande mano, ha trascorso giornate intere con lei dato che non aveva atleti da allenare in quel momento — ha raccontato Pellegrini — Matilde ha capito che può giocarselo come vuole. Lui è una persona completa come me, riflessiva se ha intrapreso questo percorso è perché sentiva di potersi impegnare in questa avventura. Mi stupisce che sia così presente”. Il nome Matilde è lo stesso della bisnonna di Fede, che oggi ha 91 anni ed è mamma di suo papà Roberto, presente la sera di Natale in famiglia: “Mia figlia era la star della serata, ha ricevuto un sacco di regali e io non sapevo dove metterli in casa — ha ricordato — Cavallucci, macchinette, tutto per lei. Per me e Matteo nulla (ride di nuovo, ndr)”.

Arrivato in un periodo “difficile questo da gestire, dato lavoriamo tutti e due — ha detto ancora l’ex nuotatrice — Io riesco a gestirmi però ci manchiamo (con Matteo), perché non c’è tempo. È difficile trovarlo per una cena da soli, dato che leviamo meno tempo possibile per stare con Matilde. Per una cena solo io e lui, da soli, passano in mesi, ma recupereremo con gli interessi”.

L’amicizia con Martina Carraro

Nell’ultima parte dell’intervento a Verissimo, Federica ha commentato il video dell’amica Martina Carraro, anche lei nuotatrice, in attesa di una bimba in arrivo a maggio: “Lei è un regalo grande, l’amicizia femminile è sempre stata turbolenta, si creavano invidie — ha detto ancora — Ho un carattere tosto, lo ammetto, ho avuto delusioni da alcune persone quando gareggiavo, non lo nascondo, e mi sono chiusa. Ma lei ha una luce interiore che illuminerebbe il mondo, e io l’ho subito capito. Nei primi due mesi la mai Matilde piangeva sempre, ma quando arrivava Martina si rilassava. Un’amica speciale”.

Per poi concludere, sempre sulla carriera da atleta: “Quando i giornalisti mi domandavano ‘Ti senti la nuova Novella Calligaris?’ io sbuffavo, perché dicevo ‘No, io sono Federica Pellegrini’ — ha terminato la veneta — Ci saranno sempre atlete che in futuro arriveranno ai miei risultati, lo spero, ma è giusto che siano loro. Fra qualche anno magari ci sarà anche la mia Matilde, la tiferò sugli spalti. Il sorriso che aveva lei in acqua non l’ho mai visto in altri bambini”.