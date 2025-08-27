Federica Pellegrini e Matteo Giunta: 3 anni di matrimonio tra dediche social e ricordi romantici

Bologna, 27 agosto 2025 – Un giorno speciale per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che festeggiano oggi tre anni di matrimonio. Un anniversario che quest’anno ha un valore ancora più intenso, come dimostrano i messaggi d'amore pubblicati dai due. La coppia ha condiviso sui social infatti alcuni scatti in bianco e nero del giorno delle nozze, accompagnati da dediche dal tono diverso ma complementare: ironico quello della Divina, più romantico quello del marito.

Il matrimonio da favola

La cerimonia si è svolta nel 2022 a Venezia, in una cornice elegante e suggestiva. La campionessa olimpica e l’ex allenatore si sono detti “sì” circondati da familiari e amici, celebrando un’unione attesa e seguitissima dai media. Da allora, ogni anniversario è stato ricordato con immagini in bianco e nero, eleganti e senza tempo, che rimandano a quel giorno speciale e che, anno dopo anno, hanno rafforzato il legame della coppia agli occhi del pubblico.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso sui social dediche e foto in bianco e nero per il loro terzo anniversario

La proposta di matrimonio

Il loro amore, nato lontano dai riflettori nel 2018, è stato ufficializzato solo dopo il ritiro dalle competizioni di Pellegrini. Proprio in quel periodo, Matteo Giunta ha chiesto la mano della campionessa con una proposta che ha sorpreso i fan: un annuncio fatto sui social, subito accolto con entusiasmo. Un passaggio simbolico che ha trasformato il rapporto professionale e affettivo in un impegno per la vita, suggellato dalle nozze.

Il matrimonio da favola si è tenuto a Venezia nel 2022: dopo tre anni Pellegrini e Giunta festeggiano assieme alla loro bimba Matilde (Fonte: Instagram)

I retroscena di Ballando con le Stelle

Accanto alle gioie private, nelle ultime settimane il nome di Pellegrini è tornato anche nelle cronache televisive. Data per certa come inviata nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, l’ex nuotatrice è stata invece esclusa a sorpresa. Una decisione che ha colto di sorpresa i fan, dal momento che la sua presenza sembrava ormai ufficiale. In un primo momento si era parlato di presunti malumori legati alla partecipazione dell’ex Filippo Magnini, ma fonti vicine alla trasmissione hanno chiarito che non è stato questo il motivo. La scelta sembrerebbe dipesa dalla produzione, che ha deciso di seguire una strada diversa.

Una famiglia che cresce

Tra celebrazioni e impegni, resta l’immagine di una coppia unita e sorridente, che ha saputo trasformare una storia d’amore vissuta inizialmente nel riserbo in una famiglia solida e amata sui social. Con la nascita della loro bambina, Matilde, Pellegrini e Giunta vivono oggi un anniversario dal sapore diverso, intimo e intenso.